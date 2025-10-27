Asia toca máximos históricos apoyada en el optimismo por el acuerdo China-EEUU

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 27 oct (Reuters) -

Las bolsas asiáticas subían, mientras que el oro y los bonos retrocedían el lunes, en un momento en que las señales de alivio de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos impulsaban el apetito de riesgo, un fuerte comienzo de una semana que estará encabezada por las reuniones de los bancos centrales y de las megacapitales.

Altos cargos económicos chinos y estadounidenses el marco de un acuerdo comercial para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, tomen una decisión esta semana en su esperada reunión en Corea del Sur.

Un acuerdo comercial pondría en pausa el aumento de los aranceles estadounidenses y los controles chinos a la exportación de tierras raras, lo que ayudaría a calmar los nervios de los inversores, crispados por la escalada de las tensiones comerciales entre las dos principales economías del mundo.

Esto provocó una fuerte subida de las bolsas: el KOSPI, surcoreano

, las taiwanesas

y el Nikkei japonés, sumaban más de un 2% cada uno y cruzaban máximos históricos. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subía un 1,3%, hasta un máximo histórico.

"Los inversores querrán ver la confirmación de que la tregua comercial se mantiene y que las señales de estímulo y reforma de China se traducen en un impulso de crecimiento tangible", dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo.

Los futuros de las acciones estadounidenses avanzaban y los del Nasdaq

subían un 1%. Los futuros europeos

se revalorizaban un 0,5%. El Nikkei superó los 50.000 puntos por primera vez, mientras que el Kospi pasó los 4000.

George Boubouras, director gerente de K2 Asset Management, dijo que el mercado está contento con el impulso de EEUU y China en los últimos días. "En los últimos meses, el mercado ha estado analizando las negociaciones arancelarias globales entendiendo que algunos comentarios pueden ser un poco de teatro y ruido". El dólar australiano, a menudo considerado como un indicador del riesgo y de China, subía un 0,42%, hasta US$0,6541 cerca de máximos de dos semanas. Los valores chinos de primer orden sumaban un 0,84%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong se revalorizaba un 0,78%. El oro, refugio seguro, retrocedía un 1% y los bonos del Tesoro estadounidense caían, por lo que la rentabilidad del bono de referencia a 10 años se quedaba en 3,8 puntos básicos.

Las materias primas, como la soja, el trigo y el maíz, se revalorizaban ante las perspectivas de un acuerdo comercial.

A LA ESPERA DE LAS REUNIONES DE LOS BANCOS CENTRALES

Esta semana, la atención de los inversores también se centrará en las reuniones de los bancos centrales de Japón, Canadá, Europa y Estados Unidos.

Se espera que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos después de que los precios al consumo en Estados Unidos aumentaran ligeramente menos de lo esperado en septiembre, pero el cierre de la Administración y su impacto en los datos siguen siendo motivo de preocupación.

El dólar avanzaba ligeramente a 151,13 yenes, rondando máximos de dos semanas. El euro al cierre de este artículo 1,16215 dólares. El índice dólar se mantenía sin casi variación en 98,982.

Se espera que el Banco Central Europeo y el Banco de Japón mantengan los tipos de interés esta semana.

(Editado por Muralikumar Anantharaman y Stephen Coates; edición en español de Jorge Ollero Castela)