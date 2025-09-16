Asia toca nuevos máximos mientras el dólar cede terreno en espera de la Fed

Por Rae Wee

SINGAPUR, 16 sep (Reuters) -

Las bolsas asiáticas subían el martes, mientras que el dólar caía, en un momento en que los inversores apuestan a que la Reserva Federal de Estados Unidos reanudará su ciclo de flexibilización esta semana y potencialmente dejará la puerta abierta a nuevos recortes de tipos.

Los mercados apenas reaccionaron a las noticias de que el Senado de Estados Unidos confirmó por un estrecho margen a Stephen Miran para la Junta de Gobernadores de la Fed, mientras que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos rechazó por separado permitir que el presidente Donald Trump despidiera a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook.

El mercado interpretó que es poco probable que estos movimientos cambien la aguja para la decisión de la Fed el miércoles, donde un recorte de 25 puntos básicos está totalmente descontado.

"Ciertamente hay preocupaciones en torno a la politización de la Fed y la presión del presidente Trump para tratar de, supongo, manipular la junta", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG.

"Pero creo que un recorte de 25 puntos básicos sigue en pie."

Las expectativas de un inminente recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal han mantenido al alza el ánimo del mercado en las últimas sesiones y han llevado a las bolsas a marcar nuevos máximos.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

alcanzaba el martes un máximo de más de cuatro años y cotizaba por última vez un 0,7% al alza, mientras que los índices japoneses Nikkei

y Topix marcaban nuevos récords.

El Hang Seng de Hong Kong estaba un 0,08% al alza, mientras que el CSI300 de China de grandes valores caía un 0,38%. Los futuros del EUROSTOXX 50 se mantenían planos, mientras que los del FTSE subían un 0,08%.

Los futuros del DAX avanzaban un 0,03%.

Los futuros del Nasdaq subían un 0,14%, mientras que los del S&P 500 ganaban un 0,08%, después de que ambos índices marcaran máximos históricos en la sesión en efectivo nocturna.

Igual de importantes para los mercados serán las proyecciones de los miembros de la Reserva Federal sobre los tipos de interés y las orientaciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre el alcance y el ritmo de cualquier nueva flexibilización.

Los futuros ya tienen descontados recortes por valor de 127 puntos básicos hasta julio de 2026, por lo que todo lo que no sea eso decepcionará a los inversores.

Las acciones de Nvidia cerraron ligeramente a la baja después de que China acusara el lunes al fabricante de chips de inteligencia artificial de violar la ley antimonopolio del país, en una nueva escalada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

Por otra parte, dirigentes estadounidenses y chinos anunciaron el lunes que han alcanzado un acuerdo marco para transferir la propiedad de la aplicación de vídeos cortos TikTok a manos estadounidenses, lo que se confirmará en una llamada telefónica el viernes entre Trump y el presidente chino Xi Jinping.

En el mercado de divisas, las apuestas por una bajada de tipos por parte de la Fed han mantenido a su vez la presión sobre el dólar, que el martes cayó a su nivel más bajo desde el 24 de julio frente a una cesta de monedas.

La libra esterlina subió a su nivel más alto en más de dos meses, hasta US$1,3624, mientras que el euro también alcanzó su nivel más alto desde el 24 de julio, hasta US$1,1787.

(Información de Rae Wee; edición de Sam Holmes; editado en español por Irene Martínez)