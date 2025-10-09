Asia toca nuevos máximos y el petróleo cae tras acuerdo de alto el fuego en Gaza

Por Wayne Cole

SÍDNEY, 9 oct (Reuters) - Los mercados bursátiles asiáticos registraban nuevos máximos el jueves, en un momento en que los inversores apostaron fuertemente por todo lo relacionado con la inteligencia artificial (IA), mientras que el oro se mantenía por encima de los US$4000 y el dólar conservaba sus fuertes ganancias recientes.

Los precios del petróleo bajaban al disminuir ligeramente las tensiones geopolíticas tras conocerse que Israel y Hamás habían acordado la primera fase de un plan de alto el fuego para poner fin a un conflicto de dos años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría viajar a Egipto este fin de semana para discutir nuevos pasos en el acuerdo.

En los mercados de renta variable, la reanudación de la racha alcista de la tecnología relacionada con la IA hizo que el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaran máximos históricos.

"El tema de la inteligencia artificial sigue intacto, mientras estamos asistiendo a otro flujo de inversiones de varios miles de millones de dólares en este sector", escriben los analistas de JPMorgan en una nota.

"Los inversores pueden hablar todo lo que quieran sobre la 'circularidad' de este ciclo de inversión en IA, pero estos titulares diarios están siendo recompensados con fuerza hasta que se demuestre lo contrario".

Señalaron que las estimaciones de crecimiento de los beneficios en el sector tecnológico habían aumentado hasta el 20,9% para la inminente temporada de presentación de informes, desde el 15,9% de junio. Alrededor del 81% de los valores del sector tecnológico han visto aumentar sus estimaciones, encabezados por Nvidia

y Apple.

Se espera que los beneficios totales crezcan un 8% en el tercer trimestre, con un aumento de los ingresos del 6,3%. El repunte del sector tecnológico impulsó al Nikkei japonés que subía un 1,5% y volvía a acercarse a máximos históricos. Los datos mostraron que los fondos extranjeros compraron acciones japonesas por un valor neto de 2,5 billones de yenes (US$16.400 millones) en la semana hasta el 4 de octubre.

Las acciones de Taiwán

subían un 1,2% hasta un nuevo récord, mientras que el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

avanzaba un 0,3%.

Las acciones chinas

se revalorizaban un 0,4% al reabrir tras una semana de vacaciones.

Pekín informó de que los consumidores gastaron 809.000 millones de yuanes (US$113.520 millones) durante las vacaciones y realizaron 888 millones de viajes.

Pekín también anunció nuevas restricciones a la exportación de minerales y equipos de tierras raras, que han sido un punto de fricción en las conversaciones comerciales con Estados Unidos. Los futuros del S&P 500 y los del Nasdaq se estabilizaban tras las ganancias del miércoles. Los futuros del EUROSTOXX 50 cedían un 0,2%, mientras que los del FTSE descendían un 0,5% y los del DAX un 0,1%.

(1 $ = 152,4800 yenes)

