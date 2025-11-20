Asistente de Chiefs: Trump no sabe que está viendo en las patadas iniciales de NFL

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — El entrenador de equipos especiales de los Chiefs de Kansas City, Dave Toub, no le da mucha importancia a lo que el presidente Donald Trump piensa sobre las nuevas reglas de patada inicial implementadas por la NFL en un intento de hacer la jugada más segura y emocionante.

Trump se convirtió en el primer presidente en funciones en asistir a un partido de temporada regular de la NFL desde Jimmy Carter en 1978, cuando asistió a un juego entre los Commanders de Washington y los Lions de Detroit a principios de este mes.

Dos días después, Trump apareció en "The Pat McAfee Show" y criticó duramente la regla dinámica de saque inicial de la liga, que los propietarios votaron para hacerla permanente este año. Según la regla, el balón se patea desde la línea de 35 yardas, pero cada jugador del equipo que patea debe esperar en la línea de 40 hasta que el balón toque el suelo o sea tocado por un receptor dentro de la línea de 20 yardas.

También hay reglas para el caso de que un balón no llegue a la zona de aterrizaje, toque la zona de aterrizaje sin ser atrapado o caiga en la zona de anotación.

“Creo que es terrible. Creo que es tan degradante, y creo que perjudica el juego. Se lo he dicho a Roger Goodell, y no creo que sea más seguro. Quiero decir, todavía tienes a los chicos chocando entre sí”, señaló Trump.

La liga ha sostenido que el sistema dinámico de saque inicial es más seguro mientras produce más devoluciones de saque inicial. Y Toub, quien ha pasado más de dos décadas entrenando equipos especiales en Chicago y Kansas City, no se contuvo el jueves cuando se le preguntó qué pensaba de la crítica directa del presidente a las reglas de saque inicial.

"Él ni siquiera sabe lo que está viendo. No tiene idea de lo que está pasando con la regla de saque inicial", dijo el normalmente reservado Toub, elevando la voz. "Así que tómalo por lo que vale. Y espero que lo escuche."

