Asistentes abuchea a representante republicano durante una audiencia pública en Carolina del Norte

ASHEVILLE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Antes de responder a la pregunta de un miembro de la audiencia sobre la “destructiva y desastrosa guerra comercial” del presidente Donald Trump, el representante Chuck Edwards hizo una petición al público el jueves durante un evento en Asheville, Carolina del Norte.

“Déjenme responder y luego, si no les gusta, pueden abuchear o silbar o lo que quieran hacer”, declaró Edwards, visiblemente enfadado.

Mientras entraba en detalles sobre el uso de los aranceles por parte del mandatario como una táctica de negociación, no pasó ni un minuto antes de que la multitud estallara con muestras de indignación. Continuó con su respuesta y eventualmente terminó diciéndole a los asistentes que “me detendré aquí y pueden gritar”. La multitud aceptó la oferta con gusto.

Durante aproximadamente una hora y media, Edwards enfrentó un constante bombardeo de burlas, groserías y preguntas incisivas sobre las políticas del gobierno de Trump. Unas 300 personas ingresaron al auditorio para el evento, mientras resonaban los abucheos de más de mil asistentes que se quedaron fuera del recinto.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo la semana pasada a los representantes republicanos que no se presentaran a este tipo de eventos, asegurando que las protestas en estos lugares eran obra de “manifestantes profesionales”. Edwards abordó el consejo del líder republicano, diciendo que no quería “eludir” a la gente del oeste de Carolina del Norte, incluso si no estaban de acuerdo.

Pero menos de 30 minutos después de que inició el evento, Edwards comenzó a cambiar de tono a medida que la mayoría de los asistentes lo interrumpían. Asheville es un región sumamente demócrata rodeada de un mar republicano en las montañas de Carolina del Norte, un estado que votó por Trump en las elecciones de 2024.

“Y se preguntan por qué la gente no quiere hacer estas reuniones”, dijo Edwards sobre el griterío.

Edwards comenzó su reunión hablando sobre la recuperación del oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene. Asheville aún continúa en reconstrucción después de la devastadora tormenta que cobró más de 100 vidas en el estado y dejó daños sin precedentes, cercanos a los 59.600 millones de dólares, según las autoridades estatales.

Pero a medida que Edwards elogiaba el trabajo que, según él, ha hecho el gobierno federal para la recuperación de la región —lo que podría incluir la propuesta del presidente de disolver la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias— los asistentes lo interrumpieron y exigieron que respondiera de inmediato a las preguntas. Una persona fue retirada del recinto después de insultar al legislador.

“¡Escúchenos ahora!”, gritaron varias personas desde distintos puntos de la sala.

Edwards respondió a preguntas mordaces sobre una variedad de temas, desde los drásticos recortes en varias agencias gubernamentales a manos del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, hasta el futuro de programas de salud como Medicare y Medicaid. Las mayoría de los asistentes se levantó de sus asientos para ovacionar preguntas sobre la reducción de empleos en el Departamento de Asuntos de Veteranos y si Estados Unidos mantendrá su apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia.

El representante mantuvo en buena medida su apoyo a las políticas de Trump, reiterando que parte de su trabajo era ver con qué decisiones discrepaban sus electores para que el gobierno federal pudiera analizar en qué podría mejorar.

Edwards mantuvo un buen humor durante la reunión, diciéndoles a los asistentes al final que disfrutaba escuchar la “pasión” y el “patriotismo” de la multitud.

“Lo que saco de lo que escuché hoy es que estamos haciendo exactamente lo que el pueblo estadounidense nos envió a Washington D.C. a hacer”, dijo Edwards, mientras varios manifestantes golpeaban las puertas cercanas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.