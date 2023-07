ASM Global forma nueva alianza estratégica con Forward Associates, líder en experiencias innovadoras del huésped

Los ángeles--(business wire)--jul. 11, 2023--

El campo de la experiencia del huésped está evolucionando para incorporarse en anfiteatros, estadios y teatros de todo el mundo, a la vez que aumenta la demanda de los admiradores de eventos de mayor categoría y nivel en el mundo del entretenimiento en vivo. En ese contexto, ASM Global ha conformado una nueva alianza estratégica con Forward Associates, estratega de puntos de lugares de eventos multidisciplinarios.

Al respecto, Ron Bension, presidente y director ejecutivo ASM Global, comentó: “Continuamos con la adopción de tecnologías de punta y disruptores de la industria a escala mundial, la producción de contenido de renombre a través de nuestras relaciones inigualables, así como de arte culinario, soluciones de sustentabilidad y rentabilidad del cliente. A su vez, estamos creando una nueva intersección que fusiona estos atributos. En esta ocasión, invertimos en los principales innovadores de la industria en el campo de la experiencia del huésped, Forward Associates, con quienes trabajaremos para dar vida a todo esto, a la vez que observamos el trayecto de los huéspedes para volver a rediseñarlo para todos y asegurar que haya una opción aún más amplia para toda la audiencia”.

Forward Associates, fundada en 2015, es un equipo dinámico y de rápido crecimiento que cuenta con oficinas en Londres, Milán y Helsinki y que se encuentra en proceso de abrir una sede en los EE. UU. A medida que los lugares de eventos adoptan, cada vez más, un enfoque centrado en la experiencia del huésped, el CEO Roy Westwood usa un enfoque único y holístico para el trayecto de los huéspedes y la experiencia en vivo, con una amplia variedad de ofertas de lugares de eventos y la exploración de formas nuevas y creativas de mejorar la experiencia para cada huésped.

Forward Associates, con una oferta de experiencias integrales y áreas de especialización que abarcan desde la arquitectura hasta el diseño de interiores, las estrategias en el lugar de eventos, las ventas y el marketing de asientos premium, proporciona una "ventanilla única" central para evaluar, planificar, diseñar, ejecutar y comercializar lugares de clase mundial en todo el mundo.

Actualmente, Forward Associates está dando forma a la próxima generación del sector de la hospitalidad en el nuevo estadio del Everton FC, que abarca desde el inicio de la marca maestra “All”, que busca reequilibrar la hospitalidad tradicional del fútbol, hasta la creación de una sala de exhibición de ventas de última generación en el icónico Liver Building de Liverpool.

Forward Associates también está trabajando junto con el equipo de ASM Global en Stockholm Live en el desarrollo de la estrategia a futuro para su cartera de lugares de eventos, que incluyen el Avicii Arena. La empresa también ha tenido una importancia fundamental en el respaldo del nuevo diseño transformador en el AO Arena en Manchester, que afronta una remodelación importante de $ 75 millones, y ha completado proyectos para eventos de ASM Global en los EE. UU., incluido el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. Caben destacarse otros proyectos transformadores que ha emprendido Forward Associates, entre ellos, el The O2, Tottenham Hotspur, Aston Villa FC, así como Koko y Brighton Dome, creando ofertas multifacéticas que generan retornos comerciales reales y aumentados.

La iniciativa refleja el objetivo continuo de ASM Global: elevar la experiencia para todos sus 165 millones de clientes en todo el mundo y seguir siendo el líder mundial en entretenimiento en vivo.

Chris Bray, presidente de ASM Global Europa, señaló: “La demanda de una experiencia de huéspedes de vanguardia y líder en el mercado está aumentando a un ritmo acelerado. Nuestros equipos son excepcionales en lo que hacen, y debemos continuar innovando en este espacio de manera que siempre superemos las expectativas de nuestros huéspedes. Forward Associates es el mejor en su clase, con una visión real del futuro de la experiencia de entretenimiento en vivo y una experiencia absoluta en su campo. Brinda un servicio único y multidisciplinario con una trayectoria comprobada en la creación de conceptos excepcionales de principio a fin. Estamos encantados de formar parte de esta nueva asociación, que consolidará aún más nuestra posición como líderes del mercado en operaciones de locales y proveedores de entretenimiento en vivo”.

Roy Westwood agregó: “Tanto en una nueva construcción como en un proyecto de reposicionamiento que forme parte de un ejercicio de planificación maestra, Forward Associates tiene el orgullo de ser el líder en innovación de la experiencia del huésped. Con ASM Global compartimos la visión de evolucionar continuamente en este espacio, con el compromiso de ofrecer siempre lo mejor para los admiradores del entretenimiento en vivo. Con el alcance y la cartera internacional de ASM Global, esta es una iniciativa emocionante para nosotros; y tenemos muchas ganas de poner manos a la obra”.

La alianza reforzará el compromiso conjunto de ASM Global y Forward Associates de brindar enfoques innovadores para el futuro de la experiencia de los admiradores, con un enfoque específico en la amplia cartera de ASM Global de los lugares de eventos más icónicos del mundo en los espacios de entretenimiento en vivo, las ferias comerciales, el sector de hospitalidad y deportes.

ASM Global es el productor líder mundial de experiencias de entretenimiento. Es el líder mundial en estrategia y gestión de lugares y eventos, que ofrece soluciones adaptadas localmente y tecnologías de vanguardia para lograr los máximos resultados para los propietarios de lugares. La red de espacios de élite de la compañía abarca cinco continentes, con una cartera de más de 325 arenas, estadios, centros de convenciones y exposiciones y salas de artes escénicas más prestigiosos del mundo, entre los que se incluyen The Moscone Center, San Francisco; ICC Sydney, Australia; Olympia London; Shenzhen World Exhibition and Convention Center, China; y P&J Live in Aberdeen, Reino Unido. Síganos en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. asmglobal.com.

Forward Associates es especialista en lugares de eventos para múltiples disciplinas y, como tales, entendemos cómo cada espacio y cada marca puede actuar en forma diferente para maximizar las posibilidades comerciales de su evento.

Trabajamos principalmente en el sector del deporte y el ocio, pero todo nos inspira. Creamos conceptos comerciales listos de primera línea que transforman lo que antes se creía posible en una gran cantidad de lugares de eventos de concurrencia población masiva, desde estadios, anfiteatros y atracciones de ocio hasta hoteles y centros comerciales. Nuestro trabajo nos lleva a todos los continentes, pero se puede ver más cerca de casa, informando los desarrollos de nuevos estadios más venerados de Europa: Tottenham Hotspur y Everton Football Club.

