ASML prevé una caída significativa de la demanda china, pero su facturación supera las estimaciones

15 oct (Reuters) - ASML, el mayor proveedor mundial de equipos de fabricación de chips informáticos, advirtió el miércoles de que espera una caída significativa de la demanda de China el próximo año, a pesar de que sus reservas del tercer trimestre superaron las previsiones del mercado.

Las reservas netas del grupo neerlandés, la cifra más observada en la industria, fueron de 5400 millones de euros (US$6270 millones) en el tercer trimestre de 2025, frente a la estimación de consenso de los analistas de 5360 millones de euros, según el investigador Visible Alpha.

"No esperamos que las ventas netas totales de 2026 sean inferiores a las de 2025. (...) Por otro lado, esperamos que la demanda de los clientes de China y, por lo tanto, nuestras ventas netas totales de China en 2026 disminuyan significativamente", dijo el CEO de ASML, Christophe Fouquet, en un comunicado.

ASML dijo que comunicará sus nuevas previsiones en enero.

"Un leve aumento en las reservas significa que no habrá disminución de las ventas en 2026, estable o con crecimiento", dijo Michael Roeg de Degroof Petercam. "Podría haber sido un mensaje más contundente".

(1 dólar = 0,8607 euros) (Información de Toby Sterling en Ámsterdam y Nathan Vifflin en Gdansk; edición de Matt Scuffham; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)