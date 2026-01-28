ASML supera previsión de pedidos ante la demanda de chips para IA y despedirá a 1.700 empleados

28 ene (Reuters) - ASML informó el miércoles de unas reservas de pedidos superiores a las previstas en el cuarto trimestre. El mayor proveedor mundial de equipos para chips informáticos recibió más pedidos al aumentar las inversiones en capacidad de fabricación de chips de inteligencia artificial.

La mayor empresa europea por capitalización bursátil también comunicó por separado que iba a reducir la plantilla en 1.700 trabajadores, el 3,8% del total, la mayoría en Países Bajos y Estados Unidos y sobre todo en puestos directivos.

La reducción de plantilla es la mayor que ha experimentado la empresa en cifras absolutas, tras una prolongada expansión en las décadas de 2010 y 2020, según dijo el director financiero Roger Dassen en una conferencia telefónica.

Las reservas de pedidos del cuarto trimestre, la métrica más observada en el sector, ascendieron a 13.200 millones de euros (US$15.800 millones), frente a los 5.400 millones de euros del trimestre anterior. En comparación con las expectativas de los analistas, que esperaban 6.320 millones de euros, según la empresa de análisis Visible Alpha.

"En los últimos meses, muchos de nuestros clientes han compartido una evaluación notablemente más positiva de la situación del mercado a medio plazo, basada principalmente en unas expectativas más sólidas de la sostenibilidad de la demanda relacionada con la IA", dijo en un comunicado Christophe Fouquet, consejero delegado de ASML.

LOS PEDIDOS SUPERAN LAS EXPECTATIVAS GRACIAS AL AUMENTO DE LA DEMANDA DE CHIPS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La superación de los pedidos se produce cuando varios de los clientes fabricantes de chips de ASML aumentan los planes de inversión en un contexto de demanda de chips lógicos y de memoria de IA que necesitan gigantes de la computación en nube como Microsoft, Amazon y Google de Alphabet.

"En general, los pedidos del cuarto trimestre y las perspectivas para 2026 son buenas, impulsadas por la demanda de EUV para IA, tanto en lógica como en DRAM", afirma Kevin Wang, analista de Mizuho, en un correo electrónico.

La empresa neerlandesa también ha elevado sus perspectivas para 2026.

(US$1 = 0,8339 euros)

(Información de Toby Sterling en Ámsterdam y Nathan Vifflin en Gdansk; edición de Matt Scuffham, Christian Schmollinger y Bernadette Baum; edición en español de Paula Villalba)