Asociación alemana de ingenieros pide una respuesta "anticoacción" a los aranceles por Groenlandia

BERLÍN, 18 ene (Reuters) -

La asociación alemana de ingenieros pidió a la Comisión Europea que estudie la posibilidad de utilizar su "Instrumento contra la coacción" contra el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles adicionales a los países europeos en el conflicto de Groenlandia.

El instrumento permite al bloque tomar represalias contra terceros países que presionen económicamente a los miembros de la UE para que cambien sus políticas.

"Si la UE cede aquí, solo alentará al presidente de Estados Unidos a hacer la siguiente demanda ridícula y amenazar con más aranceles", dijo el presidente de VDMA, Bertram Kawlath, en un comunicado el domingo.

(Reporte de Rene Wagner; escrito por Rachel More; editado en español por Carlos Serrano)