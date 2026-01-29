Asociación China de Fútbol sanciona de por vida a 73 personas y multa clubes por arreglo de partidos

La Asociación China de Fútbol (ACF) anunció este jueves que impuso sanciones de por vida a 73 personas, incluido el exseleccionador nacional Li Tie, y a 13 grandes clubes profesionales por amaño de partidos y corrupción.

Bajo el mandato del presidente Xi Jinping, el gigante asiático inició una ofensiva anticorrupción que en los últimos años expuso el estado deplorable del fútbol profesional en ese país.

Varios dirigentes de la ACF ya han sido destituidos y decenas de jugadores han recibido sanciones por su participación en el arreglo de partidos y apuestas.

La declaración del jueves no especificó cuándo tuvo lugar el amaño de los encuentros deportivos ni cómo se llevó a cabo.

Los castigos fueron impuestos tras una "revisión sistemática" y fueron necesarios "para hacer cumplir la disciplina en el sector, purificar el entorno futbolístico y mantener una competencia justa", añadió la Asociación en sus redes sociales.

Li, exjugador de los clubes ingleses Everton y Sheffield United, dirigió a la selección nacional china de 2019 a 2021, y ya cumple una condena de 20 años de prisión por soborno, luego de ser sentenciado en 2024.

Ahora está vetado de por vida para desempeñar cualquier actividad futbolística, junto con otras 72 personas, anunció la ACF.

Entre los sancionados está Chen Xuyuan, expresidente de la ACF, quien ya cumple cadena perpetua por aceptar dádivas por valor de US$11 millones.

Simultáneamente, de los 16 clubes que compitieron en la temporada 2025 de la principal Superliga China (CSL) del país, 11 perderán puntos y serán multados.

Tianjin Jinmen Tiger y el subcampeón de la temporada pasada, Shanghai Shenhua, se enfrentan a las sanciones más severas, con recortes de 10 puntos y multas de 1 millón de yuanes (US$144.000) cuando comience la temporada 2026, en marzo.

Shanghai Port, campeón de las tres últimas temporadas, se enfrentará a una reducción de cinco puntos y una multa de 400.000 yuanes (unos US$58.000), la misma sanción que se aplicó al club Beijing Guoan.