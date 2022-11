Asociación danesa dice no son ciertos rumores de que planea abandonar la fifa

Por Philip O'Connor

RAYÁN, Qatar, 23 nov (Reuters) - Los rumores de que la federación danesa de fútbol (DBU) esté planeando abandonar la FIFA tras la tormenta provocada por el brazalete "OneLove" no son ciertos, declaró la asociación a Reuters.

Medios informaron el miércoles que el presidente de la DBU, Jesper Moeller, había dicho que la asociación estaba considerando retirarse del organismo rector del fútbol mundial después de que Dinamarca y otros seis equipos europeos fueran amenazados con sanciones deportivas si llevaban el brazalete.

"Algunos medios de comunicación han dado a entender erróneamente que la DBU se retirará de la FIFA", dijo a Reuters el jefe de comunicación de la DBU, Jakob Hoejer, en un mensaje de WhatsApp.

"Eso no se dijo en la rueda de prensa. Somos críticos y no estamos satisfechos y no votaremos al actual presidente de la FIFA (Gianni Infantino). Discutiremos otras acciones con nuestros colegas nórdicos y europeos", agregó.

En la conferencia de prensa el miércoles, la asociación danesa reveló que la FIFA había amenazado con sanciones deportivas, como tarjetas amarillas "como mínimo", por llevar el brazalete, que forma parte de una campaña de apoyo a la diversidad.

En consecuencia, las siete naciones europeas que tenían previsto llevarlo -Dinamarca, Inglaterra, Gales, Alemania, Suiza, Bélgica y Países Bajos- abandonaron la idea.

En su lugar, los jugadores alemanes se taparon la boca con las manos para protestar por haber sido silenciados por la FIFA antes de su primer partido contra Japón el miércoles.

La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, llevó el brazalete "OneLove" mientras estaba sentada junto al presidente de la FIFA, Infantino, en el partido. La Federación Alemana de Fútbol afirmó en un comunicado que "negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos la voz". (Reporte de Philip O'Connor Editado en español por Daniela Desantis)

