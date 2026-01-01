Asociación de fútbol argentino en crisis antes del mundial por denuncias de lavado de dinero y misteriosa mansión

Por Leila Miller

BUENOS AIRES, 1 ene (Reuters) - En marzo de 2024, el exfutbolista argentino Carlos Tévez publicó un tuit refiriéndose a algo sospechoso en un suburbio de Buenos Aires. El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), según Tévez, hacía numerosos viajes a Pilar y sugirió que el funcionario había enterrado bolsas de dinero y conservado una colección de autos.

Tras lo publicado por Tévez, la Coalición Cívica, un partido político progresista, inició una investigación y presentó una denuncia penal centrada en una misteriosa mansión en Pilar.

Con la cercanía del Mundial, las acusaciones de que la mansión podría haber sido utilizada para lavado de dinero se han convertido en uno de los escándalos que afectan a la asociación de fútbol que rige el deporte en Argentina, actual campeona del mundo.

A inicios de diciembre, la policía allanó la sede de la AFA y más de una docena de clubes de fútbol como parte de una investigación por lavado de dinero que investigó transferencias de dinero vinculadas a clubes y una empresa de servicios financieros.

El 12 de diciembre, las autoridades allanaron la mansión en Pilar, donde encontraron un helipuerto, establos y 54 vehículos, incluyendo autos de lujo y de colección. En su denuncia penal, la Coalición Cívica alega que la propiedad es una fachada para un esquema de lavado de dinero vinculado a Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, y su tesorero, Pablo Toviggino.

La semana pasada, en otro caso, un fiscal imputó a Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la AFA por retención ilícita de impuestos por un total de US$13.000.000 tras una denuncia del fisco argentino, según el medio LA NACION.

La AFA no respondió a una solicitud de Reuters para una entrevista con Tapia y Toviggino, ni para obtener comentarios sobre las diversas investigaciones judiciales abiertas.

En un comunicado público, la AFA afirmó estar siendo atacada por el gobierno del presidente Javier Milei, en referencia a cómo Milei ha presionado para que los clubes de fútbol argentinos, que durante mucho tiempo han funcionado como entidades sin fines de lucro dirigidas por sus socios, se conviertan en empresas con fines de lucro bajo la tutela de propietarios privados.

"Vamos por buen camino", afirmó la AFA, enumerando las competiciones que Argentina ha ganado desde que Tapia asumió la presidencia en 2017, incluyendo el Mundial de 2022.

Un representante de Tévez no respondió a una solicitud de entrevista. Toviggino tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

CRISIS A PESAR DEL ÉXITO

A pesar de los elogios al desempeño de la selección argentina en la cancha, la AFA atraviesa su mayor crisis en años.

"Hay dos AFAs", dijo Néstor Centra, periodista deportivo argentino, refiriéndose a su éxito internacional y a la inestabilidad en su país.

Varios meses después del tuit de Tévez, Matías Yofe, presidente de la sucursal de Coalición Cívica en Pilar, declaró a Reuters que él y sus colegas hablaron con unos 10 empleados que habían trabajado en la mansión de Pilar y presumieron que Toviggino o Tapia eran los dueños.

Una persona, según Yofe, describió a Tapia llegando en helicóptero y regalándole camisetas de fútbol a los empleados.

"Lo que describieron fue que se mudaron como dueños del lugar, se metían en la piscina y usaban las instalaciones", dijo Yofe y añadió que "todos te indican que esto es de la gente de la AFA".

La denuncia de la Coalición Cívica expuso que la propiedad había sido comprada en 2024 por una empresa propiedad de Ana Lucía Conte y Luciano Nicolás Pantano, una madre y un hijo que, según la empresa, no podían afrontar la compra. Un abogado que ha representado a Pantano no respondió a una solicitud de comentarios.

Los registros consultados por Reuters indican que la propiedad, de varias manzanas de largo, se compró por US$1.800.000, aunque los expertos sospechan que vale mucho más. La denuncia señala las conexiones de Pantano con el mundo del fútbol, como su cargo como presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa.

Según documentos judiciales, durante el allanamiento, los agentes encontraron un bolso negro de símil cuero con el logo de la AFA y el nombre de Toviggino, varios libros sobre fútbol y una placa en su honor. Los 54 vehículos incluían una Ferrari y varios Porsches, registrados a nombre de la empresa a la que la denuncia atribuía a Pantano y Conte.

Un funcionario con conocimiento del caso afirmó que los familiares de Toviggino tenían autorización para conducir al menos varios de los coches, lo que confirma un informe de la cadena de televisión local TN. Las autoridades han solicitado información sobre los pilotos que utilizaron el helipuerto con la esperanza de conocer a los pasajeros.

El Ministerio de Justicia ha exigido a la AFA y a la Superliga, asociación que gestiona los derechos de transmisión de los partidos, que expliquen los asientos contables de casi US$500.000.000 que se remontan a 2017. Daniel Vitolo, jefe de la Inspección General de Justicia, declaró a Reuters que esas cantidades se clasifican en los informes de balance con nombres genéricos como "otros". La Superliga declinó una solicitud de comentarios de Reuters.

"Si la AFA realmente tiene la documentación en regla, ¿por qué no explica algo que es muy fácil de explicar?", se preguntó Vitolo.

'ESTAS COSAS PASAN'

Los expertos afirmaron que es improbable que los casos judiciales afecten la participación de la selección argentina en el Mundial.

"El costo político de hacer eso, nadie lo puede pagar", declaró Alan Wilder, abogado especializado en derecho deportivo en Buenos Aires. "La mera idea de sacar a Messi del mundial siendo posiblemente su último mundial nadie lo aprobaría. Es la vaca sagrada".

El fútbol mundial no es ajeno a los escándalos financieros, y en los últimos años altos funcionarios de la FIFA han sido acusados de corrupción. El predecesor de Tapia dimitió en medio de una investigación sobre irregularidades en la gestión de los fondos destinados a la transmisión de partidos. Los acusados en el caso fueron absueltos este mes.

Antes de los escándalos actuales, la AFA ya había sido criticada por la afición por favoritismo. Muchos se indignaron cuando la AFA otorgó recientemente a Rosario Central, equipo local del astro nacional Ángel Di María, un nuevo y controvertido trofeo.

"Creo que se destapó una olla", dijo Enzo Gutiérrez, de 30 años, residente de Buenos Aires e hincha del equipo de San Martín de su provincia natal, San Juan. "Me llama mucho la atención pero el hincha de fútbol convive sabiendo que estas cosas pasan en el fútbol argentino". (Reporte de Leila Miller; reporte adicional de Ramiro Scandolo; Traducido por Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)