Asociación de litio entre estatal chilena Codelco y SQM inicia operación con sesión de directorio

SANTIAGO, 29 dic (Reuters) - La nueva firma conjunta para las operaciones de litio entre la estatal chilena Codelco y la privada SQM inició el lunes formalmente sus funciones con una sesión del directorio.

* La sociedad NovaAndino Litio fue constituida tras la aprobación del acuerdo firmado en mayo de 2024, con vigencia hasta 2060, que permite al Estado de Chile aumentar el control sobre las operaciones que mantenía SQM en el salar de Atacama.

* El modelo acordado prevé que el Estado de Chile reciba hasta 70% del margen operacional asociado a nueva producción entre 2025-2030. A partir de 2031 llegará hasta el 85% contando pagos de arriendo a la agencia estatal de fomento, impuestos al Fisco y utilidades a Codelco.

* El plan contempla la adopción de nuevas tecnologías y mejoras de procesos, como reducir la extracción neta de salmuera.

* El jefe del directorio será Máximo Pacheco, quien lidera la mesa de Codelco, el vicepresidente será Ricardo Ramos, gerente general de SQM. El resto son otros dos miembros del directorio de Codelco y dos de SQM.

* El gerente general de la firma será Carlos Díaz, quien lideraba SQM Litio. El gerente de Finanzas será Eduardo Foix. (Reporte de Fabián Cambero, editado por Javier Leira)