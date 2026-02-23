Asociación del Fútbol Argentino pide suspender partidos en repudio a denuncia de evasión fiscal

BUENOS AIRES, 23 feb (Reuters) - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitó suspender la fecha 9 del torneo Apertura en repudio a una denuncia por evasión fiscal y retención de aportes contra sus dirigentes, dijo la entidad en un comunicado el lunes

Las fechas de los partidos suspendidos coinciden con los días 5 y 6 de marzo, en los que el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggiano, fueron citados a declarar por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), según el diario LA NACION

"La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad", indicó la AFA en un comunicado

Luego de una reunión de su Comité Ejecutivo, los dirigentes de la AFA dijeron que los pagos fueron realizados de manera voluntaria antes de sus vencimientos, un tema ahora pendiente de resolución por parte de la Cámara de Apelaciones

En repudio a la denuncia de ARCA, los dirigentes decidieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol, así como del resto de las categorías del fútbol argentino, concluyó la entidad en el comunicado

