Asociación Yo No Renuncio lamenta que la ampliación del permiso por nacimiento "llega tarde" y "no es lo prometido"

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - La presidenta de la Asociación Yo No Renuncio y fundadora del Club Malasmadres, Laura Baena, ha calificado de "positivo" que el Gobierno quiera ampliar el permiso por paternidad y maternidad de 16 a 17 semanas y que se retribuyan otras dos semanas de permiso por cuidado de hijo hasta que el menor cumpla 8 años, pero ha advertido de que "llega tarde" y que no son las 20 semanas prometidas. "Hay que poner el acento en que se llega tarde y en que, además, lo que se supone que entra dentro del acuerdo no era lo que se había anunciado y lo que se había prometido", ha puntualizado Laura Baena, en declaraciones a Europa Press. Según ha explicado Baena, de acuerdo con lo que han anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, las madres y los padres pasarían a tener 17 semanas de permiso por nacimiento, "o sea, una más, cuando se prometieron 20 semanas". Además, Baena ha precisado que "habrá que ver el cómo", es decir, cómo lo van a poder solicitar las familias y "si hay algún condicionante a la hora de poder disfrutar de este derecho a una semana más". Por ello, desde la Asociación Yo No Renuncio quieren esperar al Consejo de Ministros de este martes para ver "en qué condiciones" se aprueba esta ampliación. En cuanto al permiso parental de ocho semanas por cuidado del menor hasta que cumple 8 años, lo que entiende Baena, según las declaraciones, "es que habrá dos semanas más aparte, que esas serán retribuidas 100% y con carácter retroactivo desde agosto de 2024 --la fecha límite que ponía Europa para que se cumpliera la Directiva Europea 2019/1158--". En este sentido, España está pagando una multa a Europa de más de 9000 euros diarios, que ascenderá a 43.000 euros diarios a partir del próximo viernes 1 de agosto, si no se amplían los permisos de conciliación. "Evidentemente, vamos tarde, es necesario que se cumpla con esto porque además llega en un momento en el que las familias no lo van a poder disfrutar otro verano más", ha insistido Baena. Según ha recordado, la ampliación de los permisos parentales es algo que desde el Club Malasmadres llevan "reclamando muchísimo tiempo" y "presionando totalmente al Gobierno" porque es "necesario". Por ello, consideran que, si se aprueba, es "positivo" pero quieren esperar a este martes para ver si finalmente sale adelante y en qué condiciones. "No sabemos si mañana se acabará aprobando en Consejo de Ministros. Para que fuera aprobado tendría que ser a través de un real decreto ley y luego tendría que estar publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y después ser efectivo para que sea un derecho para todas las familias", ha zanjado Baena.

