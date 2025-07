Asociaciones de funcionarios, jueces y fiscales avisan del “peligro” que entraña el cambio en oposiciones

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - La plataforma de asociaciones de cuerpos superiores de la Administración pública española, compuesta por las asociaciones de funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) y asociaciones de jueces y fiscales, ha trasladado su "elevada preocupación" por el nuevo sistema de oposición para altos cargos que el Gobierno quiere desarrollar ante el "grave peligro" que entraña este cambio. En un manifiesto, varias asociaciones de cuerpos superiores han asegurado que este cambio, como ya se está programando para los cuerpos de la carrera judicial y fiscal, entraña "un grave peligro" por cuanto pretende sustituir los actuales procesos selectivos, "exigentes e imparciales", por procesos "a la carta" que pondrán en peligro la preparación del funcionario y que entrañan "una injerencia política inadmisible y sin precedentes en nuestra democracia". El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha planteado un nuevo modelo de selección de personal público en el que los aspirantes a un puesto en la Administración pública en los Grupos A1 y A2 recibirán una formación de dos años y deberán superar un examen para poder optar a la plaza. Con este plan, Función Pública quiere adaptar los nuevos perfiles de ingreso a las nuevas profesiones que han surgido, por lo que se impartirá una formación a través de institutos y escuelas de formación por la que los aspirantes deberán superar un examen para poder acceder a la plaza. Los aspirantes que no aprueben el examen recibirán un título de posgrado por los estudios que han cursado, que tendrá reconocimiento oficial. En un manifiesto, la plataforma de cuerpos superiores ha indicado que este documento se ha desarrollado sin "ningún tipo de consenso" bajo la "falsa idea de modernizar y democratizar el acceso a la función pública española". Las plataformas firmantes son: Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Asociación de Fiscales (AF), Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI), Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (Sitss), Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Apsital), Confederación Española de Policía (CEP), Asociación de Abogados del Estado, Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado (Acsiae). Así, han asegurado que el consenso al que se refiere "no es cierto", en la medida en que "no ha tenido en cuenta la opinión de los cuerpos funcionariales que se verán afectados por este nuevo sistema", que ha sido siempre mantener el actual nivel de exigencia y transparencia en la selección del funcionario. Además, han asegurado que se pretende aplicar a todos los cuerpos, muchos de los cuales no tienen ningún problema de cantera de aspirantes y que no se ha tenido en cuenta a los opositores que están preparando, con "un enorme esfuerzo personal y económico", una oposición y que verán "truncadas" sus aspiraciones con este sistema que "nada tiene que ver" con el actual. "Los procesos selectivos vigentes en nuestra administración garantizan el acceso en condiciones de mérito, capacidad e igualdad, en especial de género, que ahora, para sorpresa de los funcionarios, se habla de garantizar ex novo con este nuevo proceso", se recoge en el manifiesto. Además, estas asociaciones han aseverado que, en última instancia, la preparación no podrá garantizarse y, por lo tanto, el servicio público prestarse, en las mismas condiciones que hasta este momento, por lo que nuestros ciudadanos serán los primeros afectados por este nuevo sistema de selección.