Asociaciones de víctimas de la dana tachan de "indigna" la declaración de Mazón y piden su entrada en "prisión"

MADRID, 3 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Asociaciones de víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024 han tachado de "indigna" la declaración de Carlos Mazón, que este lunes ha anunciado su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana, y han asegurado que no pararán su lucha hasta que lo vean "en prisión". "Pedimos la prisión de Carlos Mazón. Evidentemente, hace falta un juicio. No somos como ellos", ha subrayado la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O, Rosa Álvarez, este lunes en una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid, antes de comparecer esta semana en la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados. Álvarez ha calificado de "infames, dolorosas e indignas" las palabras de Mazón durante su comparecencia, en la que le ha afeado que no haya pronunciado la palabra "dimisión" y que se haya centrado en los daños materiales y la reconstrucción. Además, ha dicho que es "una mala persona" y un "cobarde". En el acto, las asociaciones de víctimas han estado acompañadas por representantes de una treintena de asociaciones y entidades de la sociedad civil organizada, que les han mostrado su apoyo.