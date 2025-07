Asociaciones marroquíes y árabes en España sobre Torre Pacheco: "El clima de terror no surge de la nada"

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - Asociaciones marroquíes y árabes en España han expresado su preocupación por la situación en la localidad de Torre Pacheco tras la agresión a un jubilado que ha desencadenado enfrentamientos entre vecinos, grupos de ultraderecha y ciudadanos de origen marroquí. Ante esta situación, la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha denunciado "la gravísima escalada de violencia racista" y ha exigido respuestas inmediatas por parte de las instituciones competentes. La entidad ha recordado que en los últimos días, decenas de vecinos de origen marroquí están siendo "acosados, amenazados e incluso agredidos en plena calle, mientras sus familias viven encerradas en sus casas por miedo". En opinión de la entidad, "este clima de terror no surge de la nada: es el resultado directo de años de normalización de discursos de odio, bulos y mensajes políticos irresponsables que han señalado a toda una comunidad como delincuente por su origen o religión". Por ello, la entidad ha denunciado "sin ambigüedades" la responsabilidad de los partidos de ultraderecha y de "quienes han alimentado este odio para sacar rédito político, dividiendo barrios y enfrentando vecinos". "Lo que empieza con insultos y mentiras en redes sociales termina con agresiones físicas, amenazas y familias aterrorizadas. Torre Pacheco hoy es el espejo de lo que pasa cuando se tolera y blanquea el racismo", ha añadido. El ataque incendiario contra la mezquita de Piera (Barcelona) el pasado 11 de julio evidencia, según ha añadido, que "este odio no se limita a un municipio, sino que se extiende peligrosamente por todo el país, amenazando la libertad religiosa y los valores básicos de convivencia". Esta violencia "no es anecdótica ni aislada", ha añadido el colectivo que ha recordado datos del Ministerio del Interior, según los cuales en 2023 se registraron "más de 1850 delitos de odio en España, un 33% más que el año anterior, siendo el racismo y la xenofobia la primera causa. "Y estos son solo los casos registrados: el 94% de las víctimas ni siquiera denuncia, por miedo o desconfianza", ha añadido. A tenor de estos datos, la asociación dice estar "profundamente preocupada por el silencio y la ambigüedad con la que algunas instituciones están tratando estas agresiones, mientras la ultraderecha siembra odio sin consecuencias". "Hoy han quemado una mezquita, mañana puede ser una persona. España no puede permitirse retroceder en derechos ni en convivencia", han argumentado. Por su parte, la Fundación Ibn Battuta, destinada a la divulgación cultural y social entre los países árabes y Europa, ha expresado también su más firme condena ante los graves hechos ocurridos en Torre Pacheco (Murcia), que califican de "expresiones intolerables de islamofobia y xenofobia". "No se trata solo de ataques a personas o espacios concretos, sino de agresiones a los pilares de una sociedad democrática: el respeto, la convivencia y la diversidad", advierten en un comunicado este lunes. Transmiten su solidaridad con las víctimas y con las comunidades afectadas, y alertan sobre "el creciente clima de odio hacia la población migrante, especialmente contra la comunidad marroquí, que lleva más de 30 años contribuyendo activamente al desarrollo social y económico de la Región de Murcia". Consideran que la "escalada de señalamientos y violencia no puede ni debe normalizarse" por lo que exigen a las autoridades que garanticen con urgencia la protección total e inequívoca del conjunto del colectivo migrante y en especial el marroquí que está siendo señalado por la ultraderecha, en sus palabras. Reclaman, asimismo, "una protección efectiva sobre el terreno, así como transparencia y rigor en la información: que se explique con claridad la agresión sufrida por una persona mayor, que se identifique y detengan a los agresores, y que se actúe con contundencia desde el Estado de derecho". "Los marroquíes que viven en Torre Pacheco y en tantos otros municipios de España son trabajadores, familias, estudiantes, emprendedores, personas plenamente integradas que merecen el mismo respeto y protección que cualquier otro ciudadano", han afirmado.

