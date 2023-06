Asociaciones provida organizan el seminario internacional 'USA: El aborto no es un derecho'

Asociaciones provida han organizado en Espa√Īa un seminario internacional bajo el t√≠tulo 'USA: El aborto no es un derecho' con motivo del "cambio de rumbo en las leyes de aborto que se viene produciendo en las √ļltimas d√©cadas en Estados Unidos".

El seminario, que se celebrar√° el pr√≥ximo lunes 19 de junio en la Universidad San Pablo CEU, ha sido convocado por Familia y Dignidad Humana, la Federaci√≥n Europea One Of Us, la Federaci√≥n Espa√Īola de Asociaciones Provida, la Asamblea de Asociaciones por la Vida, Political Network for Values, la Fundaci√≥n Universitaria San Pablo CEU, CEFAS y NEOS.

Seg√ļn se√Īalan los organizadores, el motivo de convocar este encuentro es el cambio en las leyes del aborto de EEUU y la sentencia de su Tribunal Supremo del 24 de junio de 2022 "donde se establece que no hay un derecho constitucional al aborto derivando en que m√°s de la mitad de los Estados hayan aprobado restricciones a su pr√°ctica".

En el seminario participarán políticos y miembros de la sociedad civil americana como la presidenta del Senado de Iowa, Amy Sinclair, que intervendrá de forma presencial, o el exsenador del Estado de Texas, Eddie Lucio Jr., que lo hará de forma online.

Tambi√©n est√° prevista la presencia, entre otros, de la presidenta de Christian Freedom Internacional, Wendy Wright; el director ejecutivo de Tilma Strategies, Alejandro Berm√ļdez; la directora ejecutiva de ACI Group / EWTN News, Kelsey Wicks, y el negociador diplom√°tico ante Naciones Unidas John M. Klink.

Europa Press