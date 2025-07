ASPE defiende que el éxodo de 65.000 funcionarios de Muface se debe a las dudas sobre la continuidad del sistema

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha defendido que el éxodo de 64.650 mutualistas de la red privada a la pública, entre diciembre de 2024 y junio de 2025, responde a factores ajenos a la prestación asistencial, como "las dificultades e incertidumbre generadas durante el proceso de renovación del concierto sanitario", así como a "la reconfiguración del mapa de entidades participantes en dicho acuerdo". "Estos elementos, acumulados en un breve periodo de tiempo, provocaron un fenómeno extraordinario de movilidad, que no puede interpretarse como un reflejo estructural de insatisfacción con la sanidad concertada", apunta la Alianza. Así, ASPE asegura que los hospitales y clínicas integrados en el concierto Muface han mantenido, durante años, "altos estándares" de calidad y eficiencia, "con una valoración positiva por parte de los usuarios". Asimismo, la patronal recuerda que la accesibilidad al sistema mutualista es una cuestión que determina la entidad aseguradora en la confección del cuadro clínico. En este sentido, ASPE reitera su compromiso con la continuidad del modelo mutualista, "siempre que se cuente con un marco de financiación adecuado, estable y previsible, que permita a las entidades sanitarias planificar su actividad con seguridad jurídica y capacidad operativa". "Reforzar la cooperación público-privada no debe ser una cuestión ideológica, sino una decisión estratégica basada en la sostenibilidad del sistema y el bienestar del paciente", añade. Por ello, ASPE insta a las autoridades a no desnaturalizar el modelo Muface y a trabajar en un clima de diálogo y confianza, "donde las decisiones no generen inseguridad ni para los profesionales ni para los más de 1,5 millones de mutualistas que se benefician de la atención sanitaria concertada". "Nuestra voluntad siempre estuvo con la continuidad del modelo y remamos en la dirección para que ello ocurriera. Nuestra preocupación siempre fue la calidad asistencial, donde manifestamos las necesidades de contar con financiación suficiente para atender a los mutualistas, como así está ocurriendo", ha finalizado el presidente de ASPE, Carlos Rus.

