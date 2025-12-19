Aspiran a firmar con Mercosur el 12 de enero, Roma y París piden garantías

Archivado el aplazamiento de la cumbre de la UE por parte de Roma y París, la Comisión Europea reinició la maquinaria diplomática con el objetivo de cerrar el acuerdo comercial con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia en menos de un mes.

Hay mucho en juego: el nacimiento de la mayor zona de libre comercio del mundo, capaz de involucrar a más de 700 millones de consumidores, pero también la credibilidad de Europa como socio confiable en un mundo sacudido por los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump.

La premier italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pusieron la suerte del acuerdo en manos de Bruselas, al pedir cláusulas de salvaguardia y medidas espejo para garantizar que los productos sudamericanos respeten los mismos estándares europeos, desde los pesticidas hasta la seguridad alimentaria y el bienestar animal.

Para Italia la línea es clara: lo que está prohibido en la UE no puede regresar a través de la ventana de importación.

Sin embargo, el frente más sensible sigue siendo el transalpino, donde los agricultores temen, sobre todo, la llegada masiva de carne vacuna y de aves de corral producida a costes más bajos y con estándares más bajos.

La primera señal que llegó el miércoles con el acuerdo preliminar entre el Parlamento Europeo y los Veintisiete sobre las salvaguardias antidumping de la UE tendrá que ser examinada ahora por los embajadores -quizás ya el 22 de diciembre- y luego por el pleno de la Cámara Europea para obtener el estatus oficial solicitado por Roma.

Pero el quid de la cuestión sigue siendo el calendario: la Cámara se reunirá en Estrasburgo no antes del 19 de enero, lo que complicará la carrera por una firma bajo la presidencia rotatoria del Mercosur que ostenta el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que al día siguiente pasará el testigo al Paraguay del conservador Santiago Pena.

Aunque afectada por el aplazamiento, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, intentó mantener unidos los hilos del partido, diciendo que estaba "confiada" en que se pueda alcanzar la mayoría cualificada para la que la luz verde de Italia es decisiva.

El trabajo confiado a su equipo es una excelente operación.

Descartada la hipótesis de intervenciones "mágicas" capaces de reescribir o distorsionar el texto, quedan sobre la mesa soluciones como la formulación de compromisos formales y vinculantes, puestos en blanco y negro mediante un intercambio de cartas con valor jurídico con los socios sudamericanos.

La presión de Berlín y de los países nórdicos sigue siendo fuerte, hasta el punto de que Friedrich Merz también quiso imponer el calendario a Italia, que - en su opinión - pidió un aplazamiento de "dos semanas", asegurando, sin embargo, que la firma llegará finalmente.

La canciller ni siquiera quiso perder "la esperanza" de incorporar a París: Macron cerró completamente, pero su petición de un "cambio de naturaleza" del acuerdo con fuertes protecciones y defensa de las rentas agrícolas refleja el clima tenso en Francia, donde se multiplican los llamamientos a una tregua navideña, pero los tractores siguen en las carreteras.

Un panorama ante el cual el inquilino del Elíseo podría ser coherente con el no, con la vista puesta ya en las elecciones presidenciales de 2027.

Sin embargo, el estancamiento de la UE no afecta el trabajo de los socios del Mercosur que, en la cumbre de Foz do Iguaçú iniciada estos últimos días, pretenden avanzar en los acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos -los más próximos al cierre-, Canadá, Japón, India, Vietnam e Indonesia.

Efectivamente, ya decididos a mirar más allá de Europa.

(ANSA).