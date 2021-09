ASPIRE de Abu Dabi en Emiratos Árabes, Lanza « MBZIRC Maritime Grand Challenge» con Premios Superiores a de 3 Millones de Dólares

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--sep. 30, 2021--

El « Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge» (MBZIRC) (Concurso de Robótica Internacional Mohamed Bin Zayed) se llevará a cabo en la capital de los UAE, Abu Dabi, en junio de 2023, donde los innovadores tecnológicos participarán en buscar soluciones de seguridad marina y llevarse a casa más de 3 millones de dolares en premios.

MBZIRC Maritime Grand Challenge focuses on real-time solutions to maritime safety and security challenges (Photo: AETOSWire)

MBZIRC que se realiza cada dos años, es organizado por ASPIRE, pilar de gestión de programas de tecnología especializado del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada (Advanced Technology Research Council, ATRC), el organismo de investigación de tecnología avanzada global en Abu Dabi, UAE. La próxima edición, llamada MBZIRC Maritime Grand Challenge, se centra en soluciones en tiempo real para los desafíos de la seguridad marítima y busca ocupar su lugar entre las competiciones de robótica e inteligencia artificial (Artificial Intelligence, AI) más grandes y prestigiosas del mundo.

Este concurso está abierto a universidades internacionales, instituciones de investigación, empresas e innovadores individuales de todo el mundo. Implicará una colaboración heterogénea entre vehículos aéreos y de superficie no tripulados para realizar tareas complejas de navegación y manipulación en un entorno sin disponibilidad de GNSS. Inscripciones abierta.

En un comentario sobre el anuncio, Su Excelencia Faisal Al Bannai, secretario general del ATRC, señaló lo siguiente: “Estamos orgullosos de que el MBZIRC se esté globalizando e invite a participar a los mejores talentos de todo el mundo. Hemos establecido un desafío complejo en el mundo real que pondrá a los participantes al límite de sus capacidades. Este evento es una gran oportunidad para demostrar el trabajo de investigación científica pionero que se está llevando a cabo en Abu Dabi y los UAE”.

El desafío demostrará cómo ambas entidades se enfocan en áreas de nicho de tecnología y, a su vez, atraen a innovadores globales para estimular ideas, fomentar la colaboración y ampliar los límites en tecnologías avanzadas para encontrar soluciones de sistemas a los desafíos globales.

“Para países con costas extensas, garantizar la seguridad marítima requiere una inversión importante en equipos sofisticados y personal altamente capacitado. El uso de sistemas robóticos avanzados no solo puede ayudar a reducir los costos, sino también a manejar algunas de las tareas que realizan las personas que muchas veces son peligrosas. La motivación para realizar el MBZIRC Maritime Grand Challenge es sacar la tecnología del laboratorio y probarla en un entorno del mundo real para ver qué es posible lograr”, indicó el Dr. Arthur Morrish, director ejecutivo de ASPIRE.

El Dr. Morrish resaltó el doble propósito detrás de la competencia: uno es enfocarse en los problemas importantes en la autonomía de la robótica y, a su vez, involucrar a la comunidad mundial en un desafío robótico difícil. El otro es encontrar una solución a un desafío del mundo real que enfrenta el mundo.

El desafío es que una multitud de vehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) identifique un barco objetivo entre diversos barcos similares en aguas abiertas en un entorno sin disponibilidad de GNSS y descargue elementos específicos del objetivo en un vehículo de superficie no tripulado (Unmanned Surface Vehicle, USV) en el menor tiempo posible con el uso de tecnologías autónomas. Este es un nuevo tipo de ejercicio de la robótica autónoma. “La parte positiva de este desafío es que le indica a la gente lo que quiere, pero no especifica un enfoque para hacerlo”, agregó el Dr. Morrish.

Él Dr. Morrish expresó que este tipo de sistema inteligente también tendrá una aplicación práctica en otras áreas, particularmente porque puede realizar tareas complejas de intervención autónoma en un entorno sin disponibilidad de GNSS.

Para obtener más información, ingrese a www.mbzirc.com

