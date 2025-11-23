Assan Ouedraogo, de 19 años, anota para Leipzig tras debutar con Alemania

LA NACION

Assan Ouedraogo, de 19 años, anota para Leipzig tras debutar con AlemaniaJan Woitas - DPA

BERLÍN (AP) — Assan Ouedraogo añadió a su creciente reputación con un brillante gol en la victoria el domingo 2-0 del Leipzig sobre Werder Bremen en la Bundesliga.

Ouedraogo, de 19 años, quien debutó con Alemania en la clasificación para la Copa del Mundo la semana pasada, disparó de zurda para abrir el marcador a los 63 minutos. Fue su tercer gol de la temporada.

Los visitantes amenazaron con el empate hasta que Xaver Schlager aseguró la victoria a los 80 minutos, ayudando a que el equipo de Ole Werner volviera a encarrilarse después de que una derrota ante Hoffenheim pusiera fin a su racha de ocho partidos sin perder antes del parón internacional.

Werner anteriormente entrenó a Bremen, donde fue despedido tras negarse a extender su contrato.

El Unión de Berlín enfrenta más tarde al St. Pauli.

Bayern Múnich igualó su récord de 43 rondas consecutivas en la cima el sábado.

