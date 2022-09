Assassin's Creed tendrá una "presentación especial" en Ubisoft Forward

Ubisoft ha anticipado que habrá una "presentación especial" de la saga Assassin's Creed en el evento Ubisoft Forward que celebrará el próximo sábado 10 de septiembre, que contará también con actualizaciones de títulos como Mario + Rabbids Sparks of Hope y Skull and Bones.

La editora "desvelará el futuro" de Assassin's Creed en su nuevo evento de presentación de novedades. La franquicia se ampliará con el título Assassin's Creed: Mirage, como ya ha adelantado la propia Ubisoft a raíz de las filtraciones que precedieron al anuncio.

Además de la "presentación especial" de Assassin's Creed, Ubisoft Forward traerá noticias sobre las últimas temporadas, personajes y contenido de Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800, y actualizaciones de Mario + Rabbids Sparks of Hope y Skull and Bones.

El evento se celebrará el sábado 10 de septiembre, a las 21:00 horas (España peninsular), y podrá seguirse 'online' en el sitio web oficial Ubisoft.com/Forward y en los canales de Ubisoft en YouTube y Twitch.

Ubisoft ha indicado en una nota de prensa que la emisión de evento estará disponible en varios idiomas, incluida la lengua de signos americana, así como la lengua de signos británica, la lengua de signos alemana y la lengua de signos internacional, además de contar con audiodescripción en inglés y alemán.