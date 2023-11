"Gerini y yo nos supimos sobreponer a todas las dificultades"

Astara presentó este miércoles su equipo para el Rally Dakar 2024 con la experimentada española Laia Sanz de vuelta a los mandos y con la incorporación de la uruguaya Patricia 'Pato' Pita disputando por segunda vez esta competición, y buscando ambas mejorar su experiencia del año pasado, donde rindieron por debajo de las expectativas.

En la presentación estuvieron el director del Astara Team, Óscar Fuertes, además de las propias Laia Sanz y 'Pato' Pita junto a sus respectivos copilotos, el italiano Maurizio Gerini y el chileno Paolo Boggioni; los dos cuentan con experiencia dentro de la disciplina de tracción en un solo eje.

Este plantel competirá en la 46ª edición del rally, quinta en Arabia Saudí, durante 12 etapas y 5.000 kilómetros, incluyendo tres jornadas con 100% de dunas; y habrá novedades, como la '48h Chrono Stage' en un doble maratón. El de Astara será el único conjunto con dos mujeres como piloto y abogan por ser nuevamente "el equipo con la huella de carbono más baja en toda la historia" del Dakar.

Aparte de competir, querrá ser el "más sostenible" y con "menor impacto medioambiental". "El equipo lo forman más de 30 personas y 11 nacionalidades, queremos jugar en primera división, pero no es nada sencillo; y hasta que no llegues allí, no sabremos como va todo. Empezamos siendo pioneros en la sostenibilidad y este año también utilizando combustible sintético, que hemos comprobado que va muy bien", destacó Fuertes en el evento de presentación.

Sanz participará por decimocuarta vez en el Dakar, donde ya estuvo el año pasado con el mismo Astara Team. Con 14 Campeonatos del Mundo de trial en su haber y seis en enduro, la piloto de Corbera de Llobregat (Barcelona) tratará de mejorar su resultado de 2023. Repetirá con Gerini como copiloto, quedando entonces en el puesto número 222.

"Estoy con muchas ganas de este nuevo Dakar. Al final cuando superas uno tan complicado como el del año pasado, te hace más fuerte y hay que extraer toda la experiencia y todo lo aprendido. Con Gerini después del año pasado había dos opciones, o acababas a muerte peleado o te unes más; y creo que lo llevamos muy bien, nos supimos sobreponer a todas las dificultades y el equipo hizo un esfuerzo inmenso", dijo Sanz.

La piloto de 37 años consideró haber dado un "pasito adelante con la parte técnica" y afrontará este Dakar con "mucha motivación" y con "muchas ganas" de quitarse ese "espinita" del año pasado, donde sabían que "eran rápidos" y que el coche "funcionaba muy bien", pero no salió como Gerini y ella esperaban.

"El comportamiento del coche ha mejorado, el peso del motor está más abajo, las suspensiones van bastante mejor y tenemos menos consumo que al final es importante, además de tener mejor visibilidad que parece una tontería, pero el año pasado era uno de los puntos débiles del coche", subrayó Sanz.

Por otra parte, la nueva incorporación de Astara es 'Pato' Pita, de 34 años y pionera de su país en rallys. Con numerosas participaciones en otras carreras, afrontará por segunda vez el Dakar y dará un salto cualitativo con Boggioni en el asiento derecho. El año pasado compitió para Proracing Competición Rallye Services, quedando en el puesto 350.

"Para mí lo más importante es que se pueda hablar de que se pueden lograr los sueños y, si me hubieran dicho hace cinco años que iba a compartir equipo con una mujer que a mí me ha inspirado y ha sido mi referente como Laia, no me lo creería", admitió la uruguaya.

"El Dakar te lleva a tu límite y me ha enseñado que a veces una no cree que haya cosas que puedas llegar a hacer y esta competición te acaba llevando a esa situación para que te superes a ti misma", expresó Pita.

La piloto de Punta del Este aseveró que participar en rallys le ha brindado "mucho conocimiento técnico", pero que en el Dakar hay "muchas variables" que hacen "afrontar" los miedos ante algo "muy distinto". "En el Dakar lo que más necesitas es perseverancia y es algo que a mí me define completamente, junto con Paolo hacemos un equipo muy fuerte y que no se rinde", aclaró.

El Astara Team, tras su presentación, ya tiene la mirada puesta en un Dakar 2024 que comenzará el 5 de enero del próximo año y se alargará hasta el 19 del mismo mes. La salida será en la ciudad de Al-Ula y la llegada en Yanbu, a orillas del mar Rojo.