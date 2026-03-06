Aston Martin se siente "impotente" por problema de batería que complica participación en GP Australia

Por Ian Ransom

MELBOURNE, Australia. 6 mar (Reuters) -

Las esperanzas de Aston Martin de competir en el Gran Premio de Australia, que abre la temporada, dependen ‌de que sus baterías aguanten hasta ‌la ⁠carrera del domingo, lo que les deja impotentes y en una "situación bastante aterradora", según declaró el viernes el director del equipo, Adrian Newey.

El equipo de Fórmula 1 se ha visto ​afectado por problemas con ⁠su unidad ⁠de potencia Honda, lo que ha obligado a los pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll a limitar ​sus vueltas debido al riesgo de sufrir daños permanentes por las vibraciones del auto.

El bicampeón del mundo ‌Alonso no pudo conducir en los primeros entrenamientos libres, mientras que ​Stroll sólo pudo dar tres vueltas debido a ​problemas con

la unidad de potencia. Los pilotos completaron 31 giros en la segunda sesión más tarde, pero la participación del equipo en el resto del fin de semana pende de un hilo.

Newey dijo que llevaron cuatro baterías a Melbourne, pero que dos ya habían fallado, por lo que solo quedan las de los bólidos de los pilotos.

"Si perdemos una ​de ellas, obviamente será un gran problema", afirmó Newey a los periodistas. "Así que tenemos que tener mucho cuidado con cómo usamos las baterías. Dado el ritmo al ⁠que se están dañando las baterías, es una situación bastante aterradora".

Aston Martin también sufrió un problema con las baterías el último día de ‌los entrenamientos de pretemporada en Baréin el mes pasado, lo que agravó la grave escasez de vueltas y datos antes del inicio de la temporada en Melbourne. Aston Martin terminó séptimo la temporada pasada con un motor Mercedes.

Honda se retiró de la F1 en 2021 después de proporcionar una unidad de potencia competitiva a Red Bull que ayudó a Max Verstappen a ganar el título, pero confirmó en 2023 que volvería con Aston Martin esta temporada.

Newey ‌atribuyó los problemas de la unidad de potencia a la falta de experiencia de Honda, afirmando que sólo alrededor ⁠del 30% de su equipo original seguía a bordo para el proyecto de Aston Martin.

Añadió que la escudería ‌no se percató del problema de personal hasta noviembre.

Según indicó, la saga está afectando ⁠a todo su equipo, y señaló que los mecánicos habían estado trabajando hasta ⁠las cuatro de la mañana del viernes para encontrar soluciones.

"Creo que es una situación en la que me siento un poco impotente, porque está claro que tenemos un problema muy importante con la unidad de potencia y, al no poder correr, tampoco podemos averiguar nada sobre el auto", añadió. "Se convierte en un problema que se alimenta ‌a sí mismo. Y, por supuesto, consume mucha energía ​en el sentido humano".

Alonso se mostró decepcionado en F1 TV porque Aston Martin no tenga baterías de repuesto y aseguró que el equipo no había aprendido mucho de sus limitadas sesiones de entrenamientos.

"Eso no era necesario de nuevo, porque necesitamos recuperarnos un poco en términos de ‌comprensión del auto y de la ventana en la que opera", dijo.

