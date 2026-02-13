Aston Martin tiene mucho trabajo por delante antes del inicio de la temporada de F1, afirma Stroll

13 feb (Reuters) - Aston Martin está muy lejos del ritmo de sus rivales de Fórmula Uno en las pruebas y tiene mucho trabajo por delante para ponerse al día, dijo el piloto canadiense Lance Stroll.

El AMR26 es el primer coche del equipo con sede en Silverstone bajo la dirección técnica de Adrian Newey, que se incorporó procedente de Red Bull en marzo.

El coche ha llamado la atención de sus rivales, pero salió tarde a la pista en las pruebas de Barcelona del mes pasado y también ha perdido tiempo en Baréin esta semana.

"Todavía estamos aprendiendo sobre el coche y el motor, pero tenemos mucho trabajo por delante y mucho terreno que recuperar. Probablemente tengamos 400 vueltas menos que la competencia, (desde) Barcelona y todo lo que nos hemos perdido", afirmó Stroll.

El piloto sostuvo que Aston Martin debe familiarizarse con "una combinación de cosas: el motor, el equilibrio y el agarre".

"En este momento, parece que estamos a cuatro segundos de los equipos punteros, cuatro segundos y medio. Una vez más, es imposible saber qué cargas de combustible y todo lo demás están utilizando los demás. Ahora tenemos que intentar encontrar cuatro segundos de rendimiento, así que ya veremos".

Su compañero de equipo, Fernando Alonso, coincidió en que Aston Martin necesita mejorar su rendimiento. "Estamos un poco a la zaga, tenemos que admitirlo, pero esperamos que haya tiempo para mejorar", señaló.

"En cuanto al chasis, no hay duda de que tenemos el mejor. Después de más de 30 años de dominio de Adrian Newey en este deporte, creo que nadie dudará de que encontraremos la manera de tener el mejor coche (...) En cuanto a la unidad de potencia, tenemos que esperar a ver cuándo sacamos todo el rendimiento, dónde estamos y qué nos falta, y luego trabajar duro".

Aston Martin, séptimo en la clasificación general la temporada pasada, inicia una nueva colaboración exclusiva con Honda tras haber utilizado anteriormente motores Mercedes.

La temporada comienza en Australia el 8 de marzo. (Reporte de Alan Baldwin; Editado en español por Javier Leira)