Aston Martin y Adrian Newey se apresuran a arreglar un fiasco al iniciar la F1

¿Qué se obtiene cuando el diseñador de autos más exitoso de la Fórmula 1 toma el control total de un equipo con tecnología de vanguardia? Un fiasco, al parecer.

La gran sorpresa de las pruebas de pretemporada de la F1 fue ver al Aston Martin de aspecto radical del reconocido diseñador Adrian Newey en el fondo de las tablas de tiempos, a veces más lento que el nuevo equipo Cadillac.

Aston Martin se presenta al Gran Premio de Australia, que abre la temporada esta semana, luchando por mantener poco fiable monoplaza en marcha.

A los 44 años, un año en la parte trasera de la parrilla no es lo que necesita el dos veces campeón mundial Fernando Alonso, y las dificultades podrían potencialmente generar fricciones con el proveedor de motores Honda.

A Newey se le ha dado el control total como director del equipo, en lo que es posiblemente su papel más directo desde que fue ingeniero de Mario Andretti en carreras de IndyCar en la década de 1980. Entonces, ¿qué ha salido mal?

Muchos contratiempos

El gran problema es que no hay un único gran problema.

El motor Honda parece carecer de potencia, pero la exclusividad de la relación de fábrica de Aston Martin con el gigante automotriz japonés significa que no hay otro equipo con un motor Honda con el que compararlo, o del que aprender.

Alonso mostró una gran confianza en Newey durante las pruebas en Bahréin el mes pasado, pero fue más cuidadoso con su lenguaje al hablar de Honda.

“Sobre el chasis no hay duda. Tenemos a los mejores con nosotros”, afirmó. “Después de más de 30 años de Adrian Newey dominando el deporte, creo que nadie dudará de que encontraremos la manera de tener el mejor coche con el tiempo".

“En cuanto a la unidad de potencia, tenemos que esperar y ver cuándo liberemos todo el rendimiento, dónde estamos, qué falta, y luego trabajar duro”, puntualizó.

El Aston Martin también es poco fiable y está a medio cocinar tras llegar tarde a la primera prueba y perder un tiempo valioso por averías.

Los problemas de batería limitaron el tiempo de pruebas en Bahréin mientras Honda trabajaba en el asunto. Aston Martin también pareció tener problemas con la caja de cambios y una escasez de piezas.

Una espera costosa para Newey

¿El problema de Aston es que no hay suficiente Newey?

Tras acordar su salida de Red Bull, Newey tuvo que esperar hasta marzo de 2025 para empezar en Aston Martin, al principio como “socio técnico gerente”.

Eso ocurrió después de que otros equipos ya estuvieran muy avanzados con su trabajo para 2026. Newey ha hablado de jornadas largas y dijo en noviembre que su esposa, Amanda, se quejaba de que él estaba en un “trance de diseño” y poco sociable.

“La limitada capacidad de procesamiento que tengo está toda concentrada en la tarea que tengo entre manos, dadas estas fechas límite apremiantes, pero ese no es un estado en el que se pueda permanecer demasiado tiempo”, añadió.

Newey todavía esboza la ideas en un tablero de dibujo para explorar conceptos de diseño. Tiene acceso a instalaciones completamente nuevas construidas a un gran costo por Lawrence Stroll, el propietario del equipo Aston Martin.

Newey también se muestra escéptico sobre delegar procesos clave de diseño a la IA. “Incluso con la IA avanzando tan rápidamente como lo está haciendo, estamos muy lejos”, dijo Newey en noviembre. “Depende en gran medida de las ideas humanas y eso realmente es, supongo, la esencia de la Fórmula 1. Esa capacidad de conceptualizar, de reaccionar rápido y de ser autocrítico”.

Victorias en la F1 y las 500 Millas de Indianápolis

Mucho antes de convertirse en una figura destacada de la F1, Newey viajaba de un lado a otro entre Gran Bretaña y Estados Unidos a mediados de la década de 1980, diseñando autos ganadores de las 500 Millas de Indianápolis y ensuciándose las manos al prepararlos en la pista para grandes como Mario Andretti, su hijo Michael y Bobby Rahal.

Era un calendario agotador, pero todos esos vuelos nocturnos le dieron a Newey tiempo para desarrollar conceptos que más tarde revolucionaron el diseño en la F1.

“Ahora miro hacia atrás mis ideas y puedo identificar cuáles hice sobre el Atlántico”, escribió en su autobiografía de 2017.

Los diseños de Newey transformaron la F1, al ganar 12 títulos de constructores y 13 campeonatos de pilotos, desde la victoria de Nigel Mansell en 1992 con Williams hasta la cuarta consecutiva de Max Verstappen con Red Bull en 2024.

La salida de Newey de Red Bull ese año se produjo tras 18 años en el equipo, después del dominio récord de su diseño RB19 el año anterior, y mientras el equipo enfrentaba incertidumbre en torno al entonces director del equipo, Christian Horner, y al piloto estrella Max Verstappen.

