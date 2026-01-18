Aston Villa cae ante el Everton y hace bueno el empate del Arsenal

El Aston Villa, tercer clasificado, fue sorprendido en su propio estadio al caer 1-0 ante el Everton, este domingo en la 22ª jornada de la Premier League, de la que el líder Arsenal sale reforzado pese a no ganar.

El sábado, el Arsenal había empatado a cero ante el Nottingham Forest, pero las derrotas este fin de semana de sus dos principales perseguidores, Manchester City (2º) -frente al Manchester United el sábado- y ahora el Aston Villa (3º) refuerzan inesperadamente su liderato.

Los Gunners amplían así este fin de semana su ventaja a siete puntos sobre Citizens y Villanos.

El Aston Villa tenía la posibilidad de ponerse segundo y acercarse a cuatro puntos de la cabeza si ganaba en su estadio de Birmingham a un Everton que va en la mitad de la tabla (10º), pero el partido le resultó muy incómodo desde el principio.

En la primera mitad, el palo salvó incluso a los treinta segundos al Aston Villa y en el 33 se anuló un tanto a Jake O'Brien, del Everton, por fuera de juego.

El único tanto del partido fue conseguido en el 59 por el francés Thierno Barry, que elevó sobre el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez.

Barry, de 23 años, ha firmado tres tantos en sus cuatro últimos partidos en la Premier League, después de haber firmado solo uno en los dieciocho primeros.

La victoria de los Toffees en Villa Park fue conseguida también por una gran parada con la mano zurda de su arquero Jordan Pickford ante un disparo con efecto de Morgan Rogers (72'), en un partido en el que estaba como espectador el seleccionador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel.

El Aston Villa llevaba 11 victorias consecutivas en su estadio, teniendo en cuenta todas las competiciones, y ahora frena en seco esa racha.

- El colista frena al Newcastle -

En el otro partido del domingo en la liga inglesa, el Newcastle (8º) fue inofensivo en su visita al colista Wolverhampton, cortando así una racha de tres triunfos seguidos.

En caso de victoria, el Newcastle hubiera alcanzado al Manchester United en la quinta plaza pero el empate le deja fuera de los puestos europeos.

En el minuto 85 se dio la mejor ocasión del Newcastle, un doble intento primero con un tiro del brasileño Bruno Guimaraes y luego un remate de cabeza de su compatriota Joelinton en la misma opción, pero sin fortuna.

El Wolverhampton, por su parte, registra un cuarto partido seguido sin derrota (tres empates y una victoria), después de haber sufrido once reveses seguidos justo antes.

En cualquier caso, los Lobos siguen en una situación muy difícil, a 14 puntos del primer equipo en la zona de salvación, el Nottingham Forest (17º).