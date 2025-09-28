Aston Villa de Emery logra al fin su primera victoria en Premier League

El Aston Villa registró al fin su primera victoria de la temporada en la Premier League, este domingo ante el Fulham (3-1) en la 6ª fecha, poniendo la intensidad y los goles en el segundo tiempo.

El equipo de Unai Emery (16º, 6 puntos) sale así de la zona de descenso y encadena así una segunda victoria consecutiva después de la lograda el jueves ante el Bolonia (1-0) en Europa League, también en su estadio.

Los Villanos de Birmingham enderezan un poco el rumbo después de un pobre inicio de curso con tres empates y dos derrotas, con un solo gol marcado, en el campeonato inglés.

Y eso que el delantero mexicano Raúl Jiménez (3) puso pronto por delante a los londinenses.

El público del Villa Park mostró síntomas de impaciencia, pero finalmente vio recompensada su fidelidad con un bonito gol de Ollie Watkins, que batió con un globo al arquero visitante tras un pase largo de Lucas Digne (37).

El Aston Villa inició el segundo tiempo decidido a llevarse los tres puntos, y John McGinn (49) y el argentino Emiliano Buendía (51) dejaron el choque virtualmente resuelto.

El argentino, que había ingresado al terreno de juego al descanso, dio el pase a su capitán en el 2-1 y marcó el segundo tras un bien trabajo de Digne y Watkins por el costado izquierdo.

El defensor Ezri Konsa evitó un fin de partido de infarto salvando un gol sobre la línea de gol, con el arquero argentino 'Dibu' Martínez batido (54).

El Fulham cae a la décima posición luego de esta segunda derrota en liga.

