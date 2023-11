El Aston Villa venció este domingo 2-1 al Tottenham para alcanzar el 'Top 4' de la Premier League, al que se sigue acercando el Manchester United, que derrotó 3-0 al Everton con un golazo del argentino Alejandro Garnacho en la 13ª jornada de campeonato inglés.

En Londres, el equipo de Unai Emery se repuso del temprano gol del argentino Giovani Lo Celso (22) y empató justo antes del descanso con una diana del español Pau Torres (45+7). Ollie Watkins, con su séptima anotación de la temporada, aseguró la victoria para el equipo de Birmingham (61).

El Aston Villa cuenta con 28 puntos, los mismos que el Liverpool, tercer clasificado. Los 'Villanos' se quedan a dos puntos del líder Arsenal y a uno del Manchester City, segundo.

"Cada partido vale tres puntos pero, por supuesto, el Tottenham estaba por delante de nosotros y han comenzado la temporada de una manera increíble", valoró Unai Emery.

"Fuimos eficaces y clínicos en nuestros ataques. He disfrutado pero he perdido energía", bromeó el técnico español.

El Tottenham, por su parte, es quinto con 26 puntos y tendrá que visitar al Manchester City la próxima semana. En noviembre, los 'Spurs' han perdido su rango de invicto, encadenando tres derrotas consecutivas después de haberse puesto por delante en el marcador en esos tres encuentros.

"El resultado es decepcionante pero creo que los jugadores hicieron un trabajo fantástico, jugando al fútbol que queríamos", relativizó Ange Postecoglou, que lidera un banquillo plagado de bajas.

"Saldremos de esta. Si continuamos jugando así, cuando hayamos recuperado a todo el mundo seremos un muy buen equipo", declaró el entrenador australiano.

Pero si el Tottenham mira por el retrovisor, verá acercarse al Manchester United, vencedor por 3-0 en Goodison Park contra el Everton en un encuentro marcado por las protestas de los aficionados 'Toffees' y un golazo de Garnacho.

- Chilena que recuerda a Rooney -

El argentino abrió el marcador con una impresionante chilena para enviar un centro de Diogo Dalot directamente a la escuadra (3). Tal fue la belleza del gol que a los pocos minutos ya se comparaba este tanto con otro similar anotado por la leyenda 'Red Devil' Wayne Rooney al Manchester City en febrero de 2011.

"No podía creerlo. Para ser sincero, me giré y pensé 'Oh dios mío'", confesó Garnacho.

"Fue un gol fantástico, a la temporada le quedan todavía muchos partidos por jugarse pero probablemente sea ya el gol de la temporada", valoró el entrenador Erik ten Hag.

En la segunda mitad, Marcus Rashford convirtió desde los once metros un penal cometido por Ashley Young (56) y Antony Martial puso el tercero picando el balón para resolver el uno contra uno frente a Jordan Pickford (75).

Los Red Devils encadenan así una tercera victoria consecutiva y suman 24 puntos, a dos unidades de los 'Spurs' y con cuatro menos que el Aston Villa, último equipo en puestos de acceso a Champions.

La máxima competición continental será la próxima parada de los Red Devils, colistas de la llave A y que visitan el miércoles al Galatasaray turco para mantener vivas sus opciones de pasar a octavos de final.

En las gradas de Goodison Park, los aficionados 'Toffees' mostraron su enfado y descontento con la Premier League por la sanción de diez puntos por supuesta violación del reglamento de rentabilidad y viabilidad, el castigo deportivo más fuerte en la historia de la Premier League.

Con carteles de 'Premier League corrupta' y silbidos al himno de la competición, los presentes en la cancha del Everton protestaron contra una sanción considerada demasiado severa, y que envió al equipo a la penúltima posición, con solo cuatro puntos en su casillero.

