Aston Villa gana 2-0 a Tottenham y es 5to en Liga Premier

LONDRES (AP) — El propósito de Año Nuevo del Tottenham de impedir que le anotaran el primer gol del encuentro duró menos de un día ya que Aston Villa le ganó el domingo 2-0 de visitante, en una continuación de su resurgimiento bajo el mando de Unai Emeri en la Liga Premier.

El club de Antonio Conte suma ahora 10 partidos en los que le han propinado la anotación inicial y Tottenham ocupa ahora el quinto sitio de la tabla.

El argentino Emiliano Buendía aprovechó un error del francés Hugo Lloris en la portería de los Spurs para abrir el marcador a los 50 minutos y el brasileño Douglas Luiz duplicó la ventaja a los 73 para que Villa obtuviera su segundo triunfo consecutivo a domicilio.

Villa, que se encuentra a media tabla, ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros de liga.

Tottenham acumula una serie de resultados decepcionantes con sólo dos victorias en los últimos siete encuentros, lo que socava sus oportunidades de terminar entre los cuatro primeros de la tabla.

Aunque Conte logró que el Tottenham participara en la Liga de Campeones la campaña anterior, había descrito aquel logro como un “milagro” e insistió en que sería realista con el club.

“Sé cual es la realidad (financiera) porque soy el entrenador”, dijo Conte al término del partido. “Si me preguntan si tengo miedo, no. Creo en mi trabajo, en estos jugadores, pero no me pidan cosas que no puedo prometerles”.

Los Spurs tuvieron dificultades para crear oportunidades de gol frente a Villa y los jugadores fueron abucheados después de su tercera derrota en casa en sus últimos cinco partidos.

Liverpool puede rebasar a Tottenham en la clasificación si gana de visitante el lunes contra Brentford.

En otro partido, Nottm Forest y el Chelsea empataron 1-1. Por Forest, que jugó de visitante, anotó el marfilense Serge Aurier a los 63 minutos y por el Chelsea, Raheem Sterling a los 16.

La impresionante actuación del Forest se vio empañada por presuntos gritos homofóbicos de algunos fanáticos locales contra los visitantes. El grupo oficial de simpatizantes LBTQ+ del Chelsea dijo en un tuit cerca del final de la primera mitad que “condena totalmente" el grito que, afirmó, pudo escucharse durante el partido transmitido en vivo por Sky Sports.

Forest dijo en un comunicado poco después del encuentro: “El club tiene conocimiento de las informaciones sobre cánticos dirigidos a los fanáticos del Chelsea de parte de una minoría de hinchas en esta noche y no condona ningún tipo de conducta discriminatoria ni ofensiva. El asunto será investigado”.

Con el triunfo de Villa, Emery amplió su marca invicta contra Tottenham a cuatro encuentros.

Tottenham fue abucheado con todo y el regreso de los finalistas de la Copa del Mundo, el argentino Cristian Romero, y Lloris, pero el sueco Dejan Kulusevski se convirtió en el jugador más reciente indisponible para Conte debido a una lesión muscular leve.

Ambos porteros que disputaron la final en Qatar, el francés Lloris y el héroe argentino Emiliano Martínez, iban a volver a enfrentarse. Sin embargo, Lloris fue titular y Martínez estuvo en la banca.

Los visitantes tuvieron un gran inicio y Ollie Watkins estuvo cerca de poner a Villa en ventaja con una descolgada por el lado izquierdo, pero el delantero sacó desviado su disparo de 14 metros (yardas).

No fue indicio de lo que vendría tras una primera mitad sin brillo en la que hubo tantos disparos como tarjetas amarillas.

Tres defensores del Tottenham fueron amonestados en nueve minutos y Ben Davies fue afortunado en una salida en la que derribó a Ashley Young.

A pesar de irse al descanso sin gol en contra, Tottenham prolongó su juego flojo a los cinco minutos del segundo periodo.

Lloris cometió un error en su primer partido desde la final de la Copa del Mundo y Buendía sacó provecho.

Luiz disparó y el balón no fue controlado por Lloris; Watkins se avivó y lo envió a Buendía, quien anotó de corta distancia a los 50 minutos, en una especie de reivindicación por no haber sido parte de la selección argentina campeona en Qatar.

El francés Boubacar Kamara quitó el balón a los Spurs y John McGinn intercambió pases con Luiz, quien anotó a los 73 minutos, momento en que los fanáticos locales corearon lemas contra el presidente del Tottenham, Daniel Levy.

El sábado, Arsenal amplió su ventaja en la liga a siete puntos con su victoria de visitante por 4-2 sobre Brighton, mientras que los rivales más próximos Manchester City y Newcastle perdieron puntos.

AP