Aston Villa gana 2-1 al Manchester United y se consolida en el podio

El Aston Villa sufrió pero ganó 2-1 este domingo al Manchester United para prolongar su impresionante racha con una décima victoria seguida, entre todas las competiciones, con lo que refuerza su tercer puesto en la Premier League en la decimoséptima jornada.

El equipo de Birmingham encadena un séptimo triunfo consecutivo en la liga inglesa y acumula 36 puntos, solo uno menos que el Manchester City (2º) y a tres del líder Arsenal.

Esos dos equipos vencieron sus partidos del sábado, ante West Ham por 3-0 y Everton por 1-0, respectivamente, pero los Villanos resistieron la presión.

Más allá de esa persecución de los dos primeros, el Aston Villa consigue abrir un hueco cada vez más grande respecto al cuarto clasificado, el Chelsea, que empató el sábado en Newcastle y queda a siete unidades del podio.

El Manchester United es séptimo, ahora a diez enteros del Aston Villa y a tres del cuarto puesto, que marca la zona de la Liga de Campeones de Europa en Inglaterra.

Fue el United quien dominó durante gran parte del partido de este domingo, pero el Aston Villa ganó en efectividad.

Morgan Rogers abrió el marcador al borde del descanso con un disparo con efecto directo a la escuadra (45').

Instantes después los Red Devils igualaron cuando Patrick Dorgu robó un balón a Matty Cash, antes de permitir al brasileño Matheus Cunha batir al arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez (45+3').

Fue de nuevo Rogers la pesadilla del United, con un nuevo disparo con efecto que puso el 2-1 definitivo poco antes de la hora de juego (57').

El United, sin Bruno Fernandes porque había sido cambiado en el descanso con un problema en un muslo, tuvo buenas oportunidades en la última media hora de partido, aunque no pudo evitar la derrota finalmente en Villa Park.

La decimoséptima jornada inglesa bajará el telón el lunes con el choque entre dos equipos que luchan por la salvación, el Fulham (15º) y el Nottingham Forest (17º).