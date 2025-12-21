Aston Villa gana al Manchester United y se afianza en el podio

El Aston Villa sufrió pero ganó 2-1 este domingo al Manchester United para prolongar su impresionante racha con una décima victoria seguida, entre todas las competiciones, con lo que refuerza su tercer puesto en la Premier League en la decimoséptima jornada.

El equipo de Birmingham encadena un séptimo triunfo consecutivo en la liga inglesa y acumula 36 puntos, solo uno menos que el Manchester City (2º) y a tres del líder Arsenal.

Esos dos equipos vencieron sus partidos del sábado, ante West Ham por 3-0 y Everton por 1-0, respectivamente, pero los Villanos resistieron la presión.

"No somos aspirantes (al título). Estamos ahí porque estamos compitiendo de manera fantástica y porque los jugadores están muy concentrados en cada partido, siendo consistentes. Pero no somos aspirantes. Llevamos más o menos tres años siendo constantes y consiguiendo puestos europeos, pero debemos mantenernos humildes", pidió el técnico del Aston Villa, el español Unai Emery.

Más allá de la persecución de los dos primeros, su equipo consigue abrir un hueco cada vez más grande respecto al cuarto clasificado, el Chelsea, que empató el sábado en Newcastle y queda a siete unidades del podio.

El Manchester United es séptimo, ahora a diez enteros del Aston Villa y a tres del cuarto puesto, que marca la zona de clasificación a la Liga de Campeones de Europa en Inglaterra.

Fue el United quien dominó durante gran parte del partido de este domingo, pero el Aston Villa ganó en efectividad.

Morgan Rogers abrió el marcador al borde del descanso con un disparo con efecto directo a la escuadra (45').

- Preocupación por Bruno Fernandes -

Instantes después los Red Devils igualaron cuando Patrick Dorgu robó un balón a Matty Cash, antes de permitir al brasileño Matheus Cunha batir al arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez (45+3').

Fue de nuevo Rogers la pesadilla del United, con un nuevo disparo con efecto que puso el 2-1 definitivo poco antes de la hora de juego (57').

El United, sin Bruno Fernandes porque había sido cambiado en el descanso con un problema en un muslo, tuvo buenas oportunidades en la última media hora de partido, aunque no pudo evitar la derrota finalmente en Villa Park.

"Teniendo en cuenta el conjunto del partido, hemos controlado, hemos jugado bien y hemos tenido oportunidades. El partido se ha decidido por dos momentos aislados de un jugador (Rogers)", lamentó en declaraciones a la BBC el técnico del United, Rúben Amorim.

"Globalmente creo que hemos jugado bien. Hoy ha perdido el equipo que fue mejor", sentenció el entrenador portugués.

Respecto al estado del capitán, su compatriota Bruno Fernandes, mostró su temor a que el jugador tenga que estar de baja "un tiempo" y vaticinó que se perderá "algunos partidos".

"Pero no es seguro, vamos a ver", puntualizó.

La decimoséptima jornada inglesa bajará el telón el lunes con el choque entre dos equipos que luchan por la salvación, el Fulham (15º) y el Nottingham Forest (17º).