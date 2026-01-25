Aston Villa gana en Newcastle y resiste en la carrera por el título

Después de sumar solo un punto entre los dos partidos anteriores, el Aston Villa se reencontró con la victoria en Premier League al vencer 2-0 en Newcastle, afianzándose en el tercer puesto, este domingo en la 23ª jornada del campeonato inglés.

Con 46 puntos, los Villanos (3º) vuelven a alcanzar a puntos al Manchester City (2º), que el sábado había vencido 2-0 al colista Wolverhampton.

Ambos se han acercado provisionalmente a cuatro puntos del líder Arsenal, que en el último turno de este domingo recibe al Manchester United (6º) en el choque estelar de este fin de semana en Inglaterra.

En St James' Park, el Aston Villa resistió bien la presión habitual a la que somete el Newcastle, que en el primer minuto tuvo ya una clarísima ocasión mediante el italiano Sandro Tonali, que se fue de tres rivales antes de toparse con el arquero Emiliano "Dibu" Martínez.

El también argentino Emiliano Buendía fue precisamente el encargado de adelantar al Aston Villa con un disparo certero en la entrada del área (19').

El Newcastle tuvo grandes ocasiones para empatar después, especialmente con un remate de cabeza de Lewis Miley (43') y un centro perfecto de Kieran Trippier que Harvey Barnes y Anthony Gordon no pudieron rematar en el 55' por muy poco.

El Aston Villa dio una masterclass de resistencia defensiva y decidió definitivamente en el 88', con el segundo zarpazo, logrado por Ollie Watkins.

El Newcastle, que acusó la baja por lesión del brasileño Bruno Guimarães, se queda en el noveno lugar antes de visitar al París Saint-Germain el miércoles en la última jornada de la Liga de Campeones.

En otro duelo destacado del domingo, el Chelsea encadenó un tercer triunfo consecutivo y se hizo con el cuarto puesto, el último dentro de la zona de Liga de Campeones, adelantando ahora en un punto al Liverpool (5º), derrotado el sábado 3-2 por el Bournemouth (13º).

La victoria del Chelsea fue como visitante en un derbi londinense ante el Crystal Palace (15º) por 3-1, con tres goles sudamericanos para los Blues, primero con los brasileños Estêvão (34') y Joao Pedro (50'), antes de que Enzo Fernández pusiera la cereza sobre el pastel en el 64', transformando un penal.

En la parte baja, el Nottingham Forest (17º) se distancia cinco puntos de los puestos de descenso al ganar 2-0 en el campo del Brentford (8º).