Aston Villa inflige al Arsenal la segunda derrota de la temporada

Con un gol del delantero argentino Emiliano Buendía en el descuento del partido, el Aston Villa superó por 2-1 este sábado al Arsenal, que de esta manera sumó su segunda derrota de la temporada y cierra una racha de 18 encuentros sin conocer el fracaso.

Matty Cash adelantó a los Villanos en la primera parte (36') y el belga Leandro Trossard (52') empató para el líder de la Premier League, antes de que Buendía diera la victoria a los de Birmingham, que se colocan segundos en la clasificación a tres puntos del Arsenal.

El equipo londinense no perdía desde la tercera jornada de la Premier League (1-0 frente al Liverpool) a finales de agosto y desde entonces sumó 15 victorias y tres empates en todas las competiciones.

