Aston Villa inflige al Arsenal la segunda derrota de la temporada
Con un gol del delantero argentino Emiliano Buendía en el descuento del partido, el Aston Villa superó por 2-1 este sábado al Arsenal, que de esta manera sumó su segunda derrota de la temporada y cierra una...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Con un gol del delantero argentino Emiliano Buendía en el descuento del partido, el Aston Villa superó por 2-1 este sábado al Arsenal, que de esta manera sumó su segunda derrota de la temporada y cierra una racha de 18 encuentros sin conocer el fracaso.
Matty Cash adelantó a los Villanos en la primera parte (36') y el belga Leandro Trossard (52') empató para el líder de la Premier League, antes de que Buendía diera la victoria a los de Birmingham, que se colocan segundos en la clasificación a tres puntos del Arsenal.
El equipo londinense no perdía desde la tercera jornada de la Premier League (1-0 frente al Liverpool) a finales de agosto y desde entonces sumó 15 victorias y tres empates en todas las competiciones.
jta/mcd/meb
Más leídas
- 1
Scaloni se sacó los guantes y los nervios cuando bajó del escenario, pero mantiene su idea fija: evitar a España
- 2
El incómodo momento de Robbie Williams durante el sorteo del Mundial 2026
- 3
Protagonizó junto a Brad Pitt un ícono del cine de amor, pero desapareció del ojo público y poco se sabe de ella
- 4
Cada cuántos kilómetros conviene cambiar la correa de distribución según el tipo de motor