Aston Villa mitiga su crisis con la Europa League, Celta cae en Stuttgart

El Aston Villa de Unai Emery, que todavía no ganó esta temporada en las cinco jornadas disputadas en la Premier League, sí que pudo empezar con triunfo en la Europa League al ganar 1-0 al Bolonia, este jueves en una primera jornada en la que el Celta de Vigo cayó 2-1 en Stuttgart.

En Birmingham, los Villanos, que el año pasado disputaron la Liga de Campeones, necesitaban un buen arranque para no agravar su crisis de inicio de curso, donde son 18º en la liga inglesa con 3 puntos (tres empates, dos derrotas).

La victoria ante el Bolonia se dio gracias a un tanto tempranero del escocés John McGinn (minuto 13), pero el Aston Villa, que desperdició un penal en los pies de Ollie Watkins en el 73, no pudo respirar aliviado hasta el pitido final.

También sin victorias está en el inicio de temporada el Celta de Vigo, que en LaLiga española es decimosexto con cinco puntos (cinco empates, una derrota) en seis jornadas.

Los gallegos no pudieron sin embargo reaccionar en este inicio de la Europa League y perdieron 2-1 en el campo del Stuttgart alemán, por los tantos del argelino Badredine Bouanani (51) y del marroquí Bilal El Khannouss (68).

Borja Iglesias (85) dio emoción en los minutos finales pero los tres puntos se quedaron en Alemania.

En el resto de partidos de este jueves en el segundo torneo europeo de clubes destacaron las victorias por 1-0 como visitantes de Oporto y Lyon en Salzburgo y Utrecht, respectivamente.

El triunfo del Oporto en Austria llegó de manera agónica, con un gol del brasileño William Gomes en el descuento final.

El primer líder de la clasificación de la Europa League es el Panathinaikos griego, que goleó 4-1 en el campoo del Young Boys suizo, principalmente por un triplete del marroquí Anass Zaroury.

La Europa League se disputa con un formato idéntico al de la Liga de Campeones, con un grupo único de 36 equipos que definen una clasificación conjunta a lo largo de ocho jornadas.

