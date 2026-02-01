Aston Villa pierde ante Brentford y complica su lucha por el título; Man United vuelve a ganar

Las ambiciones de Aston Villa por el título de la Liga Premier se vieron afectadas con la derrota el domingo ante un Brentford que se quedó con 10 jugadores y el Manchester United consiguió su tercera victoria consecutiva bajo el nuevo entrenador Michael Carrick

Villa jugó más de la mitad del partido con un hombre extra después de que el extremo de Brentford, Kevin Schade, recibiera una tarjeta roja directa por patear a Matty Cash a los 42 minutos. En el primer minuto del tiempo de descuento de la primera mitad, Dango Ouattara anotó el gol que le dio la victoria 1-0 al Brentford

El Villa, que es tercero, se mantiene a siete puntos del líder Arsenal, que venció el sábado 4-0 al Leeds, y estaba siendo alcanzado por un United al alza

Recién salido de victorias inesperadas sobre Arsenal y Manchester City, el United venció 3-2 a Fulham gracias a un gol en el cuarto minuto del tiempo de descuento por parte del suplente Benjamin Sesko en Old Trafford

El United desperdició una ventaja de dos goles obtenida por los tantos de Casemiro y Matheus Cunha, y el mexicano Raúl Jiménez —a través de un penal— y Kevin anotaron para que el Fulham empatara brevemente

El partido tuvo lugar después de una protesta de alrededor de 500 aficionados del United descontentos con los dueños, pero el equipo finalmente está en una posición decente en la liga —cuarto lugar— en su intento de regresar a la Liga de Campeones

El United está cinco puntos detrás de Villa con 14 jornadas restantes

El Man City más tarde visita al Tottenham

También el domingo, el Crystal Palace —sin su delantero estrella Jean-Philippe Mateta que podría irse al AC Milan— empató 1-1 con un Nottingham Forest, que se quedó con diez jugadores cuando Neco Williams fue expulsado a los 45 minutos por una mano en la línea

