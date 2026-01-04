Aston Villa recupera "energía y confianza" con victoria contra el Forest

Un nuevo gol de Ollie Watkins y un inusual doblete de John McGinn permitieron al Aston Villa derrotar 3-1 al Nottingham Forest, este sábado en la vigésima jornada de la Premier League, cuatro días después de su derrota por goleada ante el líder Arsenal.

El club de Birmingham se coloca provisionalmente segundo de la tabla, con 42 puntos, a tres unidades del Arsenal, que en el último turno del sábado visita al Bournemouth (15º).

Los Villanos superan ahora en un punto al Manchester City (3º, 41), que cerrará el domingo esta jornada recibiendo en el Etihad Stadium al Chelsea, quinto de la tabla.

La bofetada del martes ante el Arsenal había puesto fin a una racha de once victorias consecutivas del Aston Villa, entre todas las competiciones, y los de Unai Emery intentaron dejar claro en su primer partido de 2026 que lo ocurrido en Londres había sido un accidente.

"Estoy muy feliz", declaró Unai Emery. "Necesitábamos recuperar nuestra energía y confianza. Aquí, en Villa Park, fue importante la energía que hemos creado".

Su dominio quedó concretado antes del descanso con una gran acción de Ollie Watkins: control del balón, un toque para situarse en una buena posición y tiro letal para el 1-0, en el minuto 45+1.

El internacional inglés, suplente de Harry Kane en la selección inglesa, firma así un cuarto tanto en sus tres últimos partidos ligueros, después de haber sumado apenas tres en los diecisiete anteriores.

El mediocampista escocés John McGinn se encargó de asegurar el triunfo de su equipo con dos tantos (49', 73'). Entre sus goles, Morgan Gibbs-White (61') había acortado la desventaja del Nottingham.

- Primera victoria de los Wolves -

McGinn nunca había logrado un doblete en la Premier League. La última vez que había firmado dos tantos en un partido fue en marzo de 2019, precisamente ante el Nottingham Forest, pero entonces el Aston Villa militaba en el Championship (2ª división).

El Nottingham Forest es decimoséptimo, a cuatro puntos de la zona de descenso.

El Forest tuvo además otra mala noticia en su visita a Villa Park: su arquero titular, John Victor, fue cambiado por lesión y fue sacado del campo entre lágrimas, después de que una salida en falso hubiera permitido el segundo de los goles de McGinn.

En el resto de partidos del sábado destacó la primera victoria en Premier League del colista Wolverhampton, que goleó 3-0 en su campo al West Ham (18º), también en zona de descenso. Pese a la victoria, iniciada por un gol del colombiano Jhon Arias (4'), los Wolves se mantienen lejos de la parte segura de la tabla, con solo 6 puntos en 20 partidos.

Sin embargo, el Wolverhampton sí se acercó al otro equipo que completa la zona de descenso, el Burnley (19º), que perdió 2-0 en Brighton. Los Seagulls pusieron así fin a una racha de seis partidos sin victoria (3 empates, 3 derrotas) y con 28 puntos se acercan a la lucha por puestos europeos.