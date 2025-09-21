Aston Villa rompe su sequía pero no puede con un Sunderland con diez

El Aston Villa esperó a la quinta fecha para al fin marcar un gol en la Premier League, pero eso no le bastó para derrotar al recién ascendido Sunderland (1-1), que estuvo en inferioridad numérica durante la mayor parte del partido este domingo.

El equipo de Birmingham sólo había marcado un gol esta temporada, el martes en su eliminación en los penales contra Brentford en Copa de la Liga (1-1; 4-2 en penales), después de cuatro partidos en blanco en la Premier.

Fue un defensor, el polaco Matty Cash, el que con un misil lejano (67) perforó al fin las redes rivales en el campeonato inglés.

El propio Cash provocó la expulsión del mozambiqueño Reinildo en el minuto 34, y perdió el duelo con el francés Wilson Isidor en el gol de la igualada (76).

Este tercer empate (unido a dos derrotas) mantiene al Aston Villa de Unai Emery en la zona de descenso.

El Sunderland y su entrenador francés Régis Le Bris, por contra, prosiguen su excelente inicio y escalan al 7º puesto, entre Chelsea (6º) y Fulham (8º), los tres con 8 puntos.

A la espera del partido estelar Arsenal-Manchester City el domingo, el Bournemouth ocupa el tercer puesto después de su empate a cero ante el Newcastle.

jta/iga/pm