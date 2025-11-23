Aston Villa sigue su espectacular remontada con un triunfo en Leeds

La gran remontada en la clasificación del Aston Villa en la Premier League continuó adelante este domingo con una victoria 2-1 en el campo del Leeds, en una 12ª jornada en la que decidió un doblete de Morgan Rogers en la segunda parte.

El equipo de Unai Emery estaba en puestos de descenso, sin ninguna victoria en su contador, después de las cinco primeras jornadas del campeonato.

Después del triunfo se puso cuarto, en zona de Liga de Campeones, a la espera de los últimos encuentros de la duodécima fecha inglesa.

Los Villanos consiguieron en Elland Road, un estadio especialmente complicado para los visitantes esta temporada, una sexta victoria en sus siete últimos partidos ligueros.

El partido fue complicado para el Aston Villa, que vio cómo el Leeds se adelantaba en el minuto 8 tras un fallo por alto del arquero argentino Emiliano Martínez que terminó aprovechando Lukas Nmecha para anotar.

Morgan Rogers fue el héroe del Aston Villa en la segunda mitad, rematando a gol un centro de Donyell Malen en el 48 y luego dando la victoria a su equipo de falta directa (75').

En el 77 se anuló un tanto que Daniel James había conseguido para el Leeds y que hubiera supuesto el empate a dos, que finalmente no subió al marcador.

El Leeds (18º) está en puestos de descenso al Championship (2ª división), lo que intensifica la presión sobre su entrenador, Daniel Farke.

jta/cpb/dr/mcd