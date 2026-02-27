Aston Villa ve peligrar su lugar en el podio tras caer ante el colista

El Aston Villa, tercero de la Premier League, sufrió este viernes una derrota 2-0 en el campo del colista, el Wolverhampton, que hasta ahora solo había ganado un partido desde el inicio de esta Premier League.

En este partido de la 28ª jornada, el brasileño João Gomes firmó el primer tanto a la hora de partido (61') y el segundo y definitivo llegó en el descuento final, gracias al portugués Ricardo Gomes (90+8').

Después de haber encadenado once victorias consecutivas en noviembre y diciembre, entre todas las competiciones, los Villanos han bajado sensiblemente el nivel desde enero (tres victorias, tres empates y ahora tres derrotas).

Su lugar en el podio peligra, ya que tiene tres puntos más que el cuarto, el Manchester United, que recibe el domingo al Crystal Palace.

Delante, la lucha por el título parece ya un pulso a dos entre Arsenal (1º, 61 puntos) y Manchester City (2º, 56), ya que el Aston Villa se queda frenado en los 51 puntos.

El City se desplaza el sábado al campo del Leeds (15º), mientras que el Arsenal, que tiene cinco puntos que el equipo de Pep Guardiola, recibirá el domingo al Chelsea (5º, 45 puntos) en el choque estelar de esta vigesimoctava jornada.

El Wolverhampton suma su segunda victoria de la temporada, pero sigue lejísimos de los puestos de salvación, que marca el Nottingham Forest (17º), que tiene 14 puntos más.