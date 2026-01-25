Aston Villa vence al Newcastle y mantiene presión sobre Arsenal y Man City en la Liga Premier

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Aston Villa mantuvo su improbable desafío por el título de la Liga Premier con una victoria el domingo 2-0 contra Newcastle

El argentino Emiliano Buendía y Ollie Watkins anotaron en cada mitad en St James' Park para llevar al Villa, que ocupa el tercer lugar, a igualar en puntos al Manchester City, que es segundo con 46 puntos

Buendía adelantó al Villa con un disparo desde fuera del área a los 19 minutos y Watkins duplicó la ventaja al 88

El Villa no ha ganado el título desde 1981 y hace siete años jugaba en la Championship, la segunda división inglesa. Pero bajo la dirección del entrenador Unai Emery, el club de Midlands ha sido transformado

Está firmemente en la carrera por el título después de su decimotercera victoria en sus últimos 16 partidos de liga. El City está por delante del Villa por diferencia de goles tras una victoria el sábado 2-0 contra el colero Wolverhampton

Chelsea gana de nuevo

El Chelsea también va en la dirección correcta bajo el nuevo entrenador Liam Rosenior. Los goles de Estevao, João Pedro y Enzo Fernández sellaron el triunfo 3-1 de visitante ante el Crystal Palace

Rosenior ha ganado cuatro de sus cinco partidos a cargo en todas las competiciones, con dos de esos triunfos siendo en la liga

Forest alivia preocupaciones de descenso

En la parte baja de la clasificación, el Nottingham Forest logró una crucial victoria 2-0 en Brentford para reabrir una brecha de cinco puntos sobre la zona de descenso

La victoria 3-1 del West Ham contra Sunderland el sábado vio al club londinense acercarse a dos puntos del Forest, que ocupa el decimoséptimo lugar. Pero una improbable victoria del Forest en el Brentford, que está en buena forma, aumentó sus posibilidades de supervivencia

Igor Jesus y Taiwo Awoniyi consiguieron los goles en cada mitad para el equipo de Sean Dyche

