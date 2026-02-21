Aston Villa y Chelsea tropiezan en su camino hacia la Champions

Aston Villa y Chelsea empataron este sábado contra Leeds (1-1) y Burnley (1-1) respectivamente, y dejaron escapar dos puntos preciosos en su objetivo de clasificar a la próxima Champions, en la 27ª fecha de la Premier League.

El Aston Villa de Unai Emery volvió a tropezar seis días después de haber perdido en casa contra el Newcastle (3-1), y cada vez ve más complicado dar alcance al líder Arsenal, del que le separan siete puntos.

Los Villanos, terceros en la clasificación a dos puntos del Manchester City, que recibe al Newcastle por la noche, tardaron demasiado en entrar en el partido, sin ningún disparo a puerta hasta el minuto 42, después de que Anton Stach hubiera inaugurado el marcador en el 31.

Más convincente en la segunda parte, el Aston Villa salvó un punto al marcar sobre la bocina Tammy Abraham (88').

El Chelsea cedió el empate en el tramo final ante el Burnley (1-1), penúltimo en la tabla, tras haberse adelantado con gol del portugués Joao Pedro.

Aún cuarto en la tabla, el Chelsea podría ver cómo el Manchester United, que tiene los mismos puntos, le adelanta al término de esta jornada.

Y un gol del paraguayo Diego Gómez abrió el camino de la victoria del Brighton en la cancha del Brentford (2-0).

En ese partido, James Milner estableció un nuevo récord de 654 partidos en la Premier League.

El actual jugador del Brighton, de 40 años, superó la marca de Gareth Barry, ex del Aston Villa y Manchester City.

El líder Arsenal visita el domingo a sus vecinos del Tottenham, mientras que el City de Guardiola cierra el programa del sábado ante el Newcastle en Mánchester.