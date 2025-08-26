Astori: una muerte "evitable"

Eso hubiera sucedido, indica la sentencia, "si Galanti hubiese prescripto los exámenes necesarios, permitiendo así un diagnóstico preciso de la patología" del futbolista, a quien se le extendió un certificado médico que lo habilitó para la práctica de un deporte de alto rendimiento a pesar de la patología que presentaba.

Galanti estaba a cargo por entonces de la dirección del Departamento de Medicina del Deporte en el hospital de Careggi, en Florencia, y fue condenado a una pena de prisión en suspenso por la muerte del zaguero, que tenía 31 años de edad.

Astori fue hallado sin vida el 4 de marzo de 2018 en una habitación de un hotel de Udine en el que se alojó el plantel de Fiorentina para un partido con Udinese, un hecho que conmocionó no sólo a los fanáticos del club, sino al fútbol en general.

Los exámenes forenses determinaron que falleció como consecuencia de una fibrilación ventricular originada en una cardiomiopatía arritmogénica jamás diagnosticada.

La sentencia de la Corte de Casación destaca que "la arritmia observada en 2014 y detectada también en 2016 y en 2017, en un deportista profesional sometido a diario a esfuerzos físicos internos (ya sea en sesiones de entrenamientos o en partidos disputados) debió inducir a exámenes cardiológicos más exhaustivos de haber mediado una buena práctica clínico asistencial y a pesar de la ausencia de síntomas".

De ese modo, "con el uso de un Holter durante 24 horas, según la opinión unánime de los expertos, y con una resonancia magnética cardíaca, se pudo haber excluido la naturaleza patológica asociada a la enfermedad cardíaca de la mencionada extrasístole".

Galanti, en cambio, le extendió dos certificados médicos a Astori que confirmaban su idoneidad para la práctica de deportes del alto rendimiento, sin prescribirle ulteriores exámenes por considerarlos "superfluos" y apartándose así de las directivas vigentes en ese momento esenciales para la integridad y la salud del paciente".

Según los jueces que integran el tribunal, "la omisión, reiterada en dos ocasiones, impidió el diagnóstico de una patología potencialmente letal en un joven deportista profesional, con las dramáticas consecuencias que ello trajo aparejadas". (ANSA).