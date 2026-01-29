AstraZeneca anuncia una inversión de US$15.000 en China

PEKÍN/LONDRES, 29 ene (Reuters) - La farmacéutica británica AstraZeneca dijo el jueves que invertirá US$15.000 millones en China hasta 2030 para ampliar la fabricación de medicamentos y la investigación y el desarrollo, un anuncio realizado durante la visita del primer ministro británico Keir Starmer a Pekín

El anuncio supone el mayor acuerdo alcanzado hasta ahora durante el viaje, en un momento en que Reino Unido busca fortalecer sus lazos con Pekín ante las tensas relaciones con Washington

Starmer calificó la inversión de la farmacéutica como un impulso para Reino Unido, en declaraciones recogidas en un comunicado de prensa de AstraZeneca

"La expansión y el liderazgo de AstraZeneca en China ayudarán al fabricante británico a seguir creciendo, lo que supondrá el mantenimiento de miles de puestos de trabajo en Reino Unido", afirmó

A pesar de que AstraZeneca está realizando importantes inversiones en Estados Unidos, lideradas por un acuerdo de fabricación de US$50.000 millones el año pasado, sigue desarrollando su negocio en el segundo mercado más grande tras varios escándalos, entre ellos la detención del presidente para China en 2024

Soriot dijo que se trata de la mayor inversión de la empresa en China, donde lleva más de 30 años operando

AstraZeneca ha invertido miles de millones de dólares en China durante el mandato de Soriot como director ejecutivo desde 2012, incluidos US$2.500 millones en un centro de investigación y desarrollo en Pekín en marzo del año pasado, el segundo en China después del centro de Shanghái, inaugurado en 2024

El creciente papel de China como fuente de nuevos activos farmacéuticos se ha convertido en un tema central para la industria, según afirmaron los ejecutivos en la conferencia JP Morgan Healthcare celebrada a principios de este mes. (Información de Andrew MacAskill en Pekín y Maggie Fick en Londres; información adicional de Andrew Silver en Shanghái; edición de Muvija M y Paul Sandle; edición en español de Jorge Ollero Castela)