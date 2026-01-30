AstraZeneca firma acuerdo por hasta US$18.500 millones por licencia de medicamentos de CSPC

Por Andrew Silver

SHANGHÁI, 30 ene (Reuters) - AstraZeneca obtendrá la licencia de medicamentos experimentales para la obesidad y afecciones relacionadas con el peso de CSPC Pharmaceutical Group y colaborará en otros proyectos, pagando US$1.200 millones por adelantado y hasta US$17.300 millones más si se cumplen los objetivos, informó el viernes la farmacéutica china.

El acuerdo se basa en la colaboración existente entre las empresas en áreas como la inteligencia artificial y, según un portavoz de AstraZeneca, se suma a la inversión de US$15.000 millones en China que la farmacéutica anunció el jueves.

La farmacéutica británico-sueca está ampliando su inversión en el creciente mercado de la obesidad, liderado por sus rivales occidentales, y también ha obtenido la licencia de una píldora experimental para perder peso de la empresa china EccoGene.

Sharon Barr, ejecutiva de AstraZeneca, afirmó que las inversiones en China son fundamentales para respaldar el objetivo de la empresa de lanzar 20 nuevos medicamentos para 2030.

Para CSPC, se trata del mayor acuerdo de licencia que la empresa ha firmado nunca, según los analistas de Macquarie Capital.

Sin embargo, las acciones de CSPC cayeron alrededor de un 12% en Hong Kong tras el anuncio, después de haber subido un 26% desde el 2 de enero. Las acciones de AstraZeneca que cotizan en Londres subían un 0,3% el viernes.

"Esto refleja el clásico fenómeno de 'comprar con el rumor y vender con la noticia'", afirmó Tony Ren, director de investigación sanitaria para Asia de Macquarie Capital.

Los nuevos fármacos candidatos con licencia de CSPC incluyen SYH2082, un producto "listo para su uso clínico", y otros tres productos en fase preclínica de su cartera de productos inyectables para el control del peso, informó la empresa en un comunicado a la Bolsa de Hong Kong.

El SYH2082 está diseñado para una dosis mensual, lo que puede ayudar a los pacientes a seguir la terapia de pérdida de peso durante más tiempo.

El acuerdo abarca el desarrollo, la fabricación y la comercialización de los candidatos. AstraZeneca ha obtenido una licencia global, que excluye Taiwán, Hong Kong, Macao y China continental.

AstraZeneca también colaborará en cuatro nuevos programas adicionales con CSPC, utilizando las plataformas patentadas de CSPC para la tecnología de liberación sostenida y el descubrimiento de fármacos peptídicos impulsado por la inteligencia artificial.

"Con CSPC, estamos explorando mecanismos que nos permitan ofrecer una mejor tolerabilidad y respuestas más duraderas. Y sabemos que eso es importante para los pacientes", afirmó Barr, de AstraZeneca.

(Reporte de Sherin Sunny en Bangalore, Andrew Silver en Shanghái y Bhanvi Satija en Londres; edición de Sherry Jacob-Phillips y Elaine Hardcastle. Editado en Español por Ricardo Figueroa)