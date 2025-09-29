AstraZeneca planea cotizar plenamente en bolsa en EEUU, pero disipa temores a salida de Reino Unido

Por Pushkala Aripaka

29 sep (Reuters) - AstraZeneca presentó el lunes sus planes de cotizar directamente en Estados Unidos, en un intento de maximizar las ganancias de su mayor mercado y grupo de inversores, aunque afirmó que no abandonará Londres.

La decisión de seguir cotizando en Reino Unido supondrá un alivio para los inversores británicos, después de que los medios sugirieron que la farmacéutica anglosueca —la empresa más valiosa de Londres— estaba considerando abandonar su cotización en Reino Unido en favor de la estadounidense.

El mercado bursátil londinense se ha ido reduciendo debido a la salida de las empresas en busca de valoraciones más altas y acceso a mercados de capitales más profundos en otros lugares, en particular Estados Unidos, lo que ha provocado varias reformas de la cotización por parte de los reguladores británicos.

AstraZeneca anunció que cotizará sus acciones en la Bolsa de Nueva York y abandonará la actual estructura de recibos de depósito. Se espera que la cotización en Estados Unidos se produzca el 2 de febrero de 2026.

No obstante, la empresa mantendrá su sede en Reino Unido y cotizará en Londres, Estocolmo y Nueva York, y someterá el plan a votación el 3 de noviembre.

Sus acciones cotizadas en Londres subían cerca de 1%, con lo que las ganancias de la empresa en el año se sitúan en torno al 6%.

Aun así, sus resultados han sido inferiores a los de su rival GSK, que ha subido un 13,6%, y a los del índice británico FTSE 100, que acumula un avance del 14,2%.

