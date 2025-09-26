AstraZeneca reducirá los precios de algunos medicamentos en EEUU tras exigencias de Trump

Por Maggie Fick

LONDRES, 26 sep (Reuters) - AstraZeneca dijo el viernes que venderá sus medicamentos para la diabetes y el asma directamente a pacientes de Estados Unidos que pagan en efectivo con un descuento de hasta el 70% de los precios de lista, luego de las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump.

La compañía anglo-sueca, la mayor de Reino Unido por valor de mercado, dijo que los pacientes sin seguro o con seguro de pocas coberturas y con recetas podrán comprar su tratamiento Farxiga para la diabetes por US$182 a partir del 1 de octubre.

Es el mismo precio que pagarán los pacientes de Medicare y Medicaid a partir del 1 de enero del año próximo, según AstraZeneca, y es un 70% inferior al precio de catálogo.

El medicamento para el asma Airsupra se venderá a US$249, aproximadamente un 50% por debajo del precio de catálogo, según la empresa.

Los pacientes también podrán solicitar la vacuna antigripal en aerosol nasal FluMist a través del nuevo sitio web AstraZeneca Direct.

Farxiga es uno de los productos más vendidos de AstraZeneca, con unas ventas mundiales de US$7700 millones en 2024, alrededor del 14% de sus ingresos totales. Airsupra ganó US$66 millones el año pasado.

La empresa enviará los medicamentos a los hogares de los pacientes, dejando de lado a las farmacias, las aseguradoras y los gestores de beneficios farmacéuticos a los que Trump acusa de estafar a los estadounidenses. La empresa dijo en un comunicado que el nuevo servicio es "un importante paso adelante para ofrecer a los pacientes la medicación que necesitan, cuando y como la necesitan".

No estaba claro de inmediato cuánto se beneficiarían los pacientes de la venta directa de estos medicamentos. Reuters no pudo determinar qué porcentaje de pacientes que toman los medicamentos están cubiertos actualmente por planes de salud comerciales o de Medicare.

El jueves, Trump anunció nuevos aranceles a las importaciones, incluidos aranceles del 100% sobre los medicamentos recetados, que entrarán en vigor la próxima semana.

Sin embargo, los principales valores farmacéuticos europeos apenas variaban el viernes, reflejando las esperanzas de que se mantengan los aranceles del 15% acordados en un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE.

Otros fabricantes de medicamentos también se apresuran a lanzar programas de venta directa después de las conversaciones con el Gobierno de Trump sobre los precios.

Sus rivales estadounidenses Bristol Myers Squibb y Pfizer pusieron en marcha servicios similares en julio para su anticoagulante Eliquis, y el jueves BMS anunció otro acuerdo de venta directa al consumidor.

