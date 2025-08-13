Astronauta capta un chorro gigantesco en cámara

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

La astronauta de la NASA Nichole Ayers ha capturado una impresionante imagen de un 'chorro gigantesco' desde la Estación Espacial Internacional. Observada el 5 de julio, la agencia espacial ha explicado ahora en un comunicado que se trató de una forma inusual y espectacular de un TLE (Evento Luminoso Transitorio). Los chorros gigantescos son un potente tipo de descarga eléctrica que se extiende desde la cima de una tormenta hasta la atmósfera superior. Suelen observarse por casualidad, a menudo por pasajeros de aerolíneas o captados accidentalmente por cámaras terrestres que captan otros fenómenos.

Este fenómeno aparece cuando las condiciones turbulentas en las cimas de las tormentas permiten que los rayos escapen de la tormenta y se propaguen hacia el espacio. Crean un puente eléctrico entre la cima de las nubes (aproximadamente 20 km) y la atmósfera superior (aproximadamente 100 km), depositando una cantidad significativa de carga eléctrica.

SE IDENTIFICÓ PRIMERO COMO UN 'SPRITE'

La imagen del 5 de julio se identificó inicialmente como un sprite, por otro lado, son uno de los tipos de TLE más comúnmente observados: breves y coloridos destellos de luz que ocurren a gran altura sobre las tormentas eléctricas en la mesosfera, a unos 80 kilómetros sobre la superficie terrestre. A diferencia de los chorros gigantescos, que emergen directamente de las cimas de las nubes de tormenta, los sprites se forman de forma independiente, a mucha más altura en la atmósfera, tras la caída de potentes rayos. Suelen aparecer como un resplandor rojizo con formas intrincadas que se asemejan a medusas, columnas o zanahorias, y pueden extenderse decenas de kilómetros de diámetro.

Los sprites también pueden estar acompañados o precedidos por otros TLE, como halos y ELVE (Emisiones de Luz y Perturbaciones de Muy Baja Frecuencia debidas a Fuentes de Pulsos Electromagnéticos), lo que los convierte en parte de un conjunto más amplio y visualmente espectacular de actividad eléctrica a gran altitud.